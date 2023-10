Magic Leap change de patron pour (enfin) décoller

Un nouveau patron pour Magic Leap. Mercredi 25 octobre, la société américaine spécialisée dans la réalité augmentée a officialisé le départ de sa directrice générale, Peggy Johnson. Elle est remplacée par Ross Rosenberg, qui arrive en provenance du fonds d’investissement Bain Capital.

Ce passage de témoin intervient après trois années de transformation de Magic Leap, sauvée in extremis de la faillite début 2020. A l'époque, ses premières lunettes de réalité augmentée n'avaient pas convaincu de leur potentiel aussi bien technologique que commercial.

Revirement stratégique

Sous l’impulsion de Peggy Johnson, ancienne dirigeante de Microsoft et de Qualcomm, nommée en juillet 2020, l’entreprise a pris un virage stratégique radical. Exit les rêves de grandeur de son prédécesseur Rony Abovitz, le fondateur de Magic Leap. Place au marché professionnel, en particulier les secteurs de l’industrie et de la santé.

Fondée en 2014, la start-up a levé près de trois milliards de dollars, attirant des investisseurs de renom comme Google, Alibaba ou encore les fonds de capital-risque Kleiner Perkins et Andreessen Horowitz. Elle est alors l’une des premières à investir massivement dans la réalité augmentée. Et ses dirigeants promettent de fabriquer des millions de lunettes.

Tout change en 2018, lors de la présentation officielle des premières lunettes de réalité augmentée de Magic Leap. Les démonstrations déçoivent, bien loin de la révolution annoncée. La société reconnaîtra d’ailleurs que plusieurs de ses précédentes vidéos avaient été réalisées avec des trucages. L’entreprise accumule les pertes et ne doit sa survie qu’à une levée de fonds inespérée. Fin 2022, le fonds souverain d’Arabie saoudite a pris le contrôle de la société.

Concurrence d'Apple

Quelques semaines plus tôt, Magic Leap avait lancé une nouvelle version de ses lunettes, plus légère et dotée d’un champ de vision élargi. Un produit de niche en concurrence avec le casque HoloLens de Microsoft. La société n’a jamais publié de chiffre de ventes, mais des analystes estiment que seulement quelques milliers d’exemplaires ont été écoulés. Très loin des promesses de Peggy Johnson.

Comme l’ancienne patronne, Ross Rosenberg est un profil commercial, pas technologique. Il aura pour mission de donner un coup de fouet aux ventes, en démontrant la valeur ajoutée de cette technologie. Magic Leap espère profiter de la prochaine sortie du casque Vision Pro d’Apple, qui met la réalité augmentée en lumière. Mais elle pourrait aussi souffrir de cette nouvelle concurrence.