Menée par Google, la Data Cloud Alliance veut assurer la portabilité des données

Dans le cadre de son événement Data Cloud Summit, Google annonce ce 6 avril une nouvelle initiative : la Data Cloud Alliance. L'organisation est également composée d'Accenture, Confluent, Databricks, Dataiku, Deloitte, Elastic, Fivetran, MongoDB, Neo4j, Redis et Starburst.



La portabilité entre les services

Son objectif est de rendre "les données plus portables et accessibles sur des systèmes, plateformes et environnements d'entreprises disparates, avec l'objectif de garantir que l'accès aux données ne soit jamais un obstacle à la transformation numérique". L'idée est de faciliter la vie des clients de chaque membre en travaillant ensemble pour fournir des API et un support d'intégration permettant la portabilité et l'accessibilité des données entre les différentes plateformes, qu'elles soient utilisées sur un site, un cloud privé ou public (ou un mélange des deux).



En pratique, cela passera par l'instauration de "modèles industriels communs de données, des normes ouvertes, des processus, des produits et des solutions intégrées de bout en bout". Les travaux porteront également sur "les défis et la complexité liés à la gouvernance des données, la confidentialité, la prévention des pertes et la conformité mondiale". Les membres devront aussi de mobiliser pour résoudre le déficit de compétences dans les technologies d'analyse de données.



La plupart des participants de cette alliance ne proposent pas des services concurrents mais complémentaires. Notons également que certains ont déjà tissé des partenariats avec Google Cloud, tels que Confluent, Elastic, MongoDB, Neo4j et Redis Labs qui ont intégré leurs services à Google Cloud Platform. Il reste désormais à voir ce que cette organisation mettra réellement en place. Sur ce sujet, aucun calendrier n'a été donné.