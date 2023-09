Meta va supprimer Facebook News dans trois pays européens dont la France en fin d'année

Les éditeurs de presse pourront toujours partager leurs articles sur le premier réseau social de Meta mais ces derniers n'apparaîtront plus dans l'onglet Facebook News à compter de décembre. Lancé en 2019, celui-ci permet aux utilisateurs de Facebook d'accéder dans certains pays à un espace dédié sur lequel sont répertoriées les informations les plus importantes du moment. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui disposaient de cet onglet, n'y auront plus accès à partir du début du mois de décembre, a annoncé Meta le 5 septembre.



"Nous savons que les gens ne viennent pas sur Facebook pour les actualités et le contenu politique – ils viennent pour se connecter avec des gens et découvrir de nouvelles opportunités, passions et centres d'intérêt […]", peut-on lire dans une note de blog de l'entreprise. Est précisé également, dans une esquisse de justification, que "les actualités représentent moins de 3 % de ce que les internautes du monde entier voient dans leur fil d'actualité Facebook".

Meta s'éloigne de la presse

Après une décision similaire aux Etats-Unis, la disparition de Facebook News en Europe, un service qui aura duré moins de deux ans en France, pose la question de la rémunération des éditeurs de presse. À l'issue d'importantes négociations, ces derniers avaient en effet obtenu au début de l'année 2022 le droit d'être rétribués par le réseau social si celui-ci intégrait leurs contenus à son onglet dédié à l'actualité. Meta a tenu à les rassurer : "Nous honorerons nos obligations dans le cadre de tous les accords existants avec les éditeurs au Royaume-Uni, en France et en Allemagne jusqu'à ce qu'ils expirent."



Si elle souhaite continuer à investir dans le fact-checking, la multinationale californienne précise dans un second temps ne plus vouloir conclure de nouveaux accords commerciaux sur Facebook News dans les trois pays concernés. Plus définitif encore, Meta ne "prévoit pas d'offrir de nouveaux produits Facebook spécifiquement pour les éditeurs d'actualités à l'avenir". Une décision qui vient confirmer la volonté du réseau social de s'éloigner des contenus informationnels, alors que plusieurs pays ont fait part de leur volonté de faire payer les hébergeurs comme Facebook quand ils se font le relai d'organismes de presse.

La confirmation canadienne

Cet été, s'est jouée au Canada une bataille à ce sujet entre des journaux, Meta et les autorités nationales. Le voisin du nord des Etats-Unis a en effet voté une loi obligeant les géants du numérique à payer les éditeurs de presse. Ce à quoi la firme de Mark Zuckerberg a répondu par le blocage systématique de tout contenu médiatique sur Instagram et Facebook dans le pays depuis le 1er août, privant des millions de Canadiens de ce relai informationnel alors même qu'ils étaient exposés à d'importants incendies.



Particulièrement critiquée, notamment par Justin Trudeau en personne, cette décision n'a eu d'impact significatif ni sur le nombre d'utilisateurs journaliers actifs de Facebook ni sur le temps passé sur l'application mobile du réseau social, a rapporté à la fin du mois l'agence de presse britannique Reuters. Une preuve qu'à l'ère des influenceurs, les plateformes de Meta dépendent moins des articles de presse qu'à leurs débuts, ce que Mark Zuckerberg semble avoir bien compris en achevant de mettre fin à Facebook News dans le monde.