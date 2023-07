Microsoft enregistre sa plus faible croissance en six ans

Microsoft a beau avoir surpassé les attentes des analystes de Wall Street, les résultats financiers de son dernier trimestre de l’année fiscale témoignent d’un certain ralentissement de croissance. Le chiffre d’affaires de la société fondée par Bill Gates, qui ressort à 211,9 milliards de dollars, a augmenté de seulement 7% sur l’année. Un taux que n’avait pas connu l’entreprise depuis 2017.



Parmi les points d’attention évoqués par les dirigeants de Microsoft, les revenus issus de la plateforme cloud Azure ont augmenté de 26% au dernier trimestre, contre 27% au précédent. Le PDG Satya Nadella a toutefois indiqué lors d'une visioconférence que les ventes de Microsoft Cloud avaient dépassé les 110 milliards de dollars, "Azure représentant pour la première fois plus de 50 % du total".

Un impact financier de l’IA au second semestre 2024

Ses dernières annonces en témoignent, Microsoft entend miser sur le cloud et l’essor de l’intelligence artificielle pour relancer et pérenniser sa croissance. Cela passe notamment par Azure AI, son portefeuille de services d’IA, et Microsoft 365 Copilot, l’assistant basé sur ChatGPT que la firme compte intégrer à sa suite bureautique Office 365.



"Au niveau de l'ensemble de l'entreprise, la croissance du chiffre d'affaires de nos activités commerciales continuera d'être tirée par Microsoft Cloud et dépassera à nouveau la croissance de nos activités grand public, a déclaré Amy Hood, la directrice financière de l’entreprise. Même avec une forte demande et une position de leader, la croissance de nos services d'intelligence artificielle sera progressive à mesure qu'Azure AI se développera et que nos Copilot seront disponibles. Ainsi, pour l’exercice fiscal 2024, l'impact sera pondéré vers le second semestre."

Réduction des dépenses

Microsoft s’attaque également à ses propres dépenses. Son budget trimestriel alloué à la recherche et développement a diminué, passant à 6,7 milliards de dollars. Un montant en baisse de 1,6% par rapport à celui du même trimestre de l’an passé. C’est la première fois depuis 2016 que l’entreprise diminue ses dépenses de R&D sur un an.



L’entreprise de Satya Nadella a aussi annoncé, le 10 juillet, soit une semaine après le début de son année fiscale 2024, de nouveaux licenciements. Ceux-ci viennent s’ajouter aux 10 000 départs annoncés par Microsoft en début d’année.