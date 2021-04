Microsoft rachète Nuance Communications pour 19,7 milliards de dollars

Mise à jour (12/01/2021) : Microsoft vient d'annoncer dans un billet de blog l'acquisition de Nuance Communications pour 19,7 milliards de dollars. La transaction doit encore être soumise à l'approbation des actionnaires de l'entreprise britannique et validée par les autorités réglementaires compétentes.



Article original : Microsoft serait en discussion en vue d'acquérir l'entreprise Nuance Communications, spécialisée dans la reconnaissance vocale, pour un montant de 16 milliards de dollars (environ 13,4 milliards d'euros), d'après Bloomberg. La transaction devrait être conclue dans la semaine.



Un logiciel de reconnaissance vocale

Nuance Communications, dont le siège est situé à Burlington dans le Massachusetts, est un pionnier de la reconnaissance vocale. Son premier logiciel offrant ces fonctionnalités, Dragon NaturallySpeaking, a été lancé en 1997. L'entreprise s'est depuis recentrée vers le marché B2B en adaptant sa technologies à différents secteurs : santé, retail, télécommunications...



Le logiciel Dragon Medical permet par exemple aux professionnels de santé de retranscrire automatiquement les diverses informations issues des conversations avec leurs patients, mais aussi de transcrire leurs lettres aux confrères et compte-rendus. Il réduirait de moitié le temps passer à remplir manuellement les dossiers patients informatisés (DPI), d'après l'entreprise américaine.



Nuance fournit également sa technologie à divers partenaires, par exemple dans l'automobile pour l'interface de bord, mais aussi à la start-up Siri (puis à Apple après le rachat de cette dernière).



L'assistant Cortana se détourne du grand public

Microsoft est également positionné sur le secteur de la reconnaissance vocale avec son assistant Cortana, dont l'application a disparu des app stores mobiles en novembre 2019 pour se recentrer vers des usages professionnels. L'acquisition de Nuance Communications lui permettrait de poursuivre cet objectif présenté à la conférence Build 2019 : s'imposer comme la solution de référence en entreprise.



Si elle est effectivement conclue, cette opération constituerait la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft après celle de LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars intervenue en 2016. Le géant technologique est également en discussion pour racheter la plateforme Discord. La transaction n'a pas encore eu lieu.