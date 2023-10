Mon Petit Placement lève 6,5 millions d’euros pour devenir la marque réflexe du placement financier

Grâce à une levée de fonds de 6,5 millions d’euros, Mon Petit Placement entend accroitre sa notoriété et développer de nouveaux produits pour s’imposer comme la plateforme incontournable pour celle et ceux qui souhaitent réaliser un investissement financier.



"Notre cœur de cible concerne les personnes qui n’ont pas l’habitude, ne savent pas ou qui ne sont pas sollicités par les acteurs financiers pour réaliser des placements afin de faire croitre leur épargne", précise Thomas Perret, président et fondateur de la fintech lyonnaise. Totalement digitale via une application ou une plateforme en ligne, la solution répond aux désirs d’investissement des portefeuilles les plus petits, de zéro à 30 000 euros, mais aussi les plus importants. "Nous les considérons avec une offre qui correspond à leurs attentes en proposant une alternative au livret A."

De nouveaux objectifs

Avec cette levée de fonds, la startup compte passer de 40 salariés à une soixantaine d’ici 18 à 24 mois. "L’enveloppe intègre aussi le coût du marketing pour développer notre marque notamment mais aussi l’amélioration de la gestion de nos clients existants." Après avoir atteint les objectifs fixés lors de sa dernière levée, six millions d’euros en novembre 2021, Mon Petit Placement prévoit désormais d’atteindre l’équilibre en 2025 et d’avoir placé entre 200 et 250 millions d’euros en fin d’année 2024.

Connaitre ses clients

Depuis son lancement officiel en 2020, Mon Petit Placement a réuni 25 000 clients et placé 115 millions d’euros d’encours. "Nous avons quatre options dans notre portefeuille allant du risque minimum au plus élevé." Pour connaitre ses clients, la jeune pousse utilise le profiling à partir d’un questionnaire prenant en compte aussi bien les attentes, les projets que le comportement de chaque utilisateur afin d’aboutir à une proposition de placement individualisé et un parcours évolutif adapté.



"Nous nous appuyons sur l’interaction homme – machine avec des arbres de décision." Mon Petit Placement, en tant qu’intermédiaire entre les clients et les institutions financières, utilise par ailleurs un moteur afin d’échanger avec les utilisateurs pour que la démarche se fasse de façon fluide. "Nous normalisons les contraintes de nos différents partenaires financiers dans notre matrice afin que leur cahier des charges soit accessible pour nos clients."

Rester à l’écoute

Mon Petit Placement compte sur la simplicité des offres et d’utilisation de sa solution pour séduire son public mais aussi sur la dimension humaine qu’elle intègre. "Même si notre offre reste digitale pour l’épargne, le public peu averti a besoin d’un échange avec quelqu’un donc chacun dispose d’un conseiller accessible en visio ou par téléphone."



Avec cette nouvelle levée, réalisée majoritairement auprès de France Mutualiste, désireuse de rajeunir sa base clients et de digitaliser son offre, la startup veut mettre en place un produit avec un capital garanti à 100% et un plan d’épargne retraite et à termes, renforcer son offre avec des produits immobiliers.