Peloton, Twilio, Docusign, Salesforce... Les derniers plans de licenciement dans la tech

Intel s'apprêterait à rejoindre la liste déjà relativement longue d'entreprises tech frappées par la crise économique. Plusieurs milliers d'emplois, notamment dans la vente et le marketing qui pourraient perdre 20% de leurs effectifs, seraient menacés selon Bloomberg, qui cite la chute des ventes de PC comme facteur déclenchant.



Le fabricant de processeurs chercherait à réduire ses coûts fixes de 10 à 15%, alors que les ventes mondiales de PC ont reculé de 15% au troisième trimestre en glissement annuel, selon IDC, suivant la même tendance qu'au deuxième trimestre. Intel emploie 121 000 salariés dans le monde.



les méthodes peu scrupuleuses de meta

Si les licenciements chez Intel se confirment, il s'agira du plus gros plan de départs de ces dernières semaines dans le secteur des entreprises technologiques. Cependant, c'est à un flot continu de suppressions de postes que l'on assiste depuis plusieurs mois. Protocol a appris cette semaine que Salesforce avait licencié environ 90 personnes et gelé ses embauches jusqu'en janvier 2023.



Début octobre, dans un article faisant écho à celui que le Wall Street Journal avait publié deux semaines plus tôt, Business Insider a rapporté que Meta se préparerait à pousser vers la sortie 15% de ses salariés, soit 12 000 personnes, par le biais de revues de performances qui écarteraient par la bande un quota minimum d'employés. Une manière pas très orthodoxe de se séparer d'une partie de ses effectifs sans se faire de mauvaise publicité, mais c'était sans compter les fuites.

deuxième round chez klarna

Les suppressions de postes auraient par ailleurs été revues à la hausse au sein du fonds d'investissement de Softbank Vision Fund. Au lieu de concerner 20% des effectifs, d'après Bloomberg elles porteraient sur 30% au moins des salariés, soit plus de 150 personnes. Malgré le contexte, Softbank envisagerait le lancement d'un troisième fonds "Vision", croit savoir le WSJ.



L'une des sociétés du portefeuille de Softbank, la fintech suédoise Klarna, spécialisée dans le paiement fractionné, s'apprête à démarrer un deuxième plan de licenciement, rapporte la presse suédoise, concernant un peu moins de 100 personnes, selon Sifted. Elle avait déjà procédé à une coupe sombre de 10% de ses effectifs au printemps.



Dans la famille fintech, le spécialiste britannique des solutions de paiement en ligne Checkout.com a annoncé qu'il se séparait de 5% de ses employés, soit une centaine de personnes, dans le cadre d'un recentrage sur ses priorités stratégiques. L'entreprise a levé un milliard de dollars en janvier dernier.

lever un milliard de dollars ne protège pas

Ca restructure aussi chez Docusign, l'éditeur de logiciels de signature électronique. L'entreprise a annoncé fin septembre le licenciement de 9% de ses effectifs, soit un peu moins de 700 salariés. Et chez Peloton, le fabricant de vélos d'appartement connectés, qui conduit son quatrième plan de licenciements de l'année, comprenant 500 suppressions de postes (12% de ses effectifs). En un peu plus d'un an, la société sera passée de 6700 employés à 3800. Avec des pertes qui s'élevaient encore à 1,2 milliard de dollars au dernier trimestre, l'entreprise joue sa survie.



Restructuration encore chez Twilio, un fournisseur de solutions de communications dans le cloud qui a été victime d'une attaque de phishing cet été. L'entreprise met fin aux contrats de 11% de ses employés, ce qui représente entre 800 et 900 personnes.



Pour terminer cette liste non exhaustive, un petit tour du côté de la crypto. La plateforme de trading en marque blanche NYDIG, qui avait levé 1 milliard de dollars en décembre 2021, a décidé de licencier un tiers de ses effectifs fin septembre, soit environ 110 personnes, selon le WSJ.