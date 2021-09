Pour faciliter l'émergence de start-up innovantes, Bpifrance lance "Les Deeptech.fr"

Le site internet lesdeeptech.fr est officiellement lancé ce jeudi 23 septembre 2021. Cette plateforme, qui vise à faciliter l'émergence de start-up, est mise en place dans le cadre du plan deep tech lancé par l'Etat en janvier 2019. Ce plan, doté d'une enveloppe de 3 milliards d'euros sur 5 ans, ambitionne de faire émerger 500 start-up deep tech par an à l'horizon 2030.



"La plateforme 'Les Deeptech', fruit d’une mobilisation conjointe entre Bpifrance et les principaux acteurs français du transfert de technologies, est une brique fondamentale pour accélérer ce mouvement en facilitant l’information, la formation et la mise en relation des chercheurs, entrepreneurs et investisseurs", commente Paul-François Fournier, directeur exécutif de Bpifrance en charge de l'innovation.



Faciliter la recherche d'associé fondateur

Près de 18 mois de travail ont été nécessaires pour que 23 acteurs co-construisent 'Les Deeptech'. Bpifrance, le réseau C.U.R.I.E, le réseau SATT, le CEA, le CNRS et d'autres encore ont participé à l'élaboration de cette plateforme. Un observatoire des deep tech est accessible permettant de visualiser l'ensemble de ces start-up sur le territoire, l'état des levées de fonds, etc. Près de 1 000 jeunes pousses sont déjà recensées.



"Le but est de faciliter les processus vis-à-vis des porteurs de projet et de proposer des services aux entrepreneurs", résume Pascale Ribon, directrice de la direction DeepTech chez Bpifrance. Quatre types de services principaux sont proposés : l'accès à la communauté Les Deeptech qui regroupe plus de 350 membres facilitant la mise en réseau ; des documents types nécessaires à la création d'une start-up (pacte d'associés, contrat de licence, modèle de déclaration d’invention, business plan, etc.) ; un réseau d'une soixantaine d'investisseurs spécialisés dans les deep tech et qui devrait être enrichi ; un outil de recrutement et de recherche d'associés fondateurs.



Ce dernier élément est essentiel. Un chercheur qui souhaite lancer sa start-up pour faire entrer sa technologie dans le monde économique a souvent besoin d'un associé connaisseur du monde des affaires. A ce niveau, "Les Deeptech.fr" espère faciliter les rencontres. A l'occasion d'un PoC, les partenaires de ce projet assurent avoir pu constater que ce service fonctionne et des mises en relations sont en train d'aboutir. Les 23 partenaires insistent sur l'esprit de mise en réseau de la plateforme.