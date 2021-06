Pourquoi Wikipédia continue de lancer des appels aux dons alors que ses fonds sont abondants ?

La Wikimedia Foundation, l'organisation à but non lucratif qui finance Wikipédia et d'autres projets, est sur le point d'atteindre une dotation de 100 millions de dollars cinq plus tôt que prévu, rapporte le Daily Dot. Créé en 2016, ce fonds est géré par l'association caritative Tides Foundation et a pour objectif "d'assurer la prospérité de Wikipédia pour les générations à venir".



La dotation explose

Le total des fonds de la Wikimedia Foundation a ainsi augmenté d'environ 200 millions de dollars au cours des cinq dernières années et s'élève désormais à environ 300 millions de dollars. L'essentiel de cet argent provient des sommes versées par les utilisateurs de l'encyclopédie participative sous forme de dons.



Or, Erik Möller, ancien vice-président de l'ingénierie et du développement des produits au sein de la Wikimedia Foundation, expliquait en 2013 que la maintenance et le fonctionnement quotidien de Wikipédia ne coûtait que 10 millions de dollars par an, d'après le Daily Dot. Pourtant, la Wikimedia Foundation continue de lancer régulièrement des campagnes de dons sous forme de bannières affichées sur les sites de l'encyclopédie.



Le prix de l'indépendance

Etant donné que la trésorerie de l'organisation est abondante, à quoi sert l'argent récolté durant les appels aux dons ? Sur son site, Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, explique que cet argent est le prix de l'indépendance. "En fondant Wikipédia, j’aurais pu créer une entreprise commerciale et y vendre des espaces publicitaires, mais j’ai décidé d’en faire quelque chose de différent. Nous avons travaillé dur au fil des ans pour que notre organisation soit efficace et économe", écrit-il.



Ces fonds récoltés servent également, d'après la Wikimedia Foundation, à recruter des personnes et à mettre de l'argent de côté au cas où. De plus, ils seraient voués à financer des projets pour que Wikipédia devienne "l'infrastructure essentielle de l'écosystème de la connaissance gratuite".



Le Daily Dot précise que l'argent versé au fonds de dotation n'est pas inclus dans l'actif net déclaré de la Wikimedia Foundation, qui était de 180 millions de dollars en juin dernier, ou dans ses revenus annuels de 130 millions de dollars. Cet argent est enregistré dans les dépenses de l'organisation américaine. Ce qui a pour effet de dissimuler une partie de l'excédent budgétaire dans les résultats financiers. En 2019-2020, la Wikimedia Foundation présente une augmentation de 100 millions de dollars de son actif net. En réalité, le total des fonds a augmenté deux fois plus, d'après le média spécialisé.



La création d'une activité commerciale

La Wikimedia Foundation a également créé une filiale commerciale en mars dernier. Précédemment connu sous le nom d'Okapi, ce projet a pour but de concevoir un service pour les grands utilisateurs de Wikipédia que sont les entreprises technologiques. Wikimedia Enterprise leur permettra d'accéder plus rapidement à ces données, qui seront présentées de façon retravaillées et dont la fiabilité sera garantie. Cette nouvelle activité va également générer des bénéfices.



Or, du point de vue du lecteur, l'accroissement des fonds n'a eu que très peu d'incidence sur le fonctionnement, la performance ou l'esthétisme du site Internet, regrette le média.