Puces mémoire : Western Digital et Kioxia renoncent à leur projet de fusion

Western Digital et Kioxia ne devraient finalement pas fusionner. En négociation depuis le début de l'année, le rapprochement entre les géants américain et japonais des puces mémoire vient en effet d’être abandonné, rapporte le Financial Times et le Nikkei.

Refus de SK hynix

Cet échec ne s’explique pas par un désaccord entre les deux parties. Mais par l’opposition affichée par leur concurrent sud-coréen SK hynix, qui est aussi l’un des principaux investisseurs de Kioxia. Son feu vert est indispensable pour mener à bien cette opération.

Kioxia est l’ancienne branche spécialisée dans les puces mémoire du groupe japonais Toshiba, qui a dû en céder le contrôle en 2017 pour éviter la faillite après un scandale financier. La majorité du capital a été rachetée pour 18 milliards de dollars par un consortium mené par le fonds américain Bain Capital. SK hynix avait apporté environ 3,5 milliards, obtenant aussi un droit de veto sur toute opération de fusion ou acquisition.

Depuis, Bain Capital cherche une porte de sortie pour dégager une plus-value sur son investissement. La firme a d’abord pensé à une introduction en Bourse de Kioxia, avant d’abandonner cette idée face à la crise de surproduction qui a fait chuter les prix des puces mémoire. Et a entraîné de lourdes pertes pour l’ensemble des fabricants.

Potentiel numéro un mondial

L’alternative était donc un rapprochement avec Western Digital, avec qui Kioxia collabore déjà sur des projets d’investissements communs. Les deux groupes ont aussi ouvert des usines communes au Japon. L'opération prévoyait une scission de la branche mémoire de la société américaine, puis une fusion avec sa rivale japonaise. La nouvelle entité aurait ensuite été cotée en Bourse, à la fois sur le Nasdaq et sur le Tokyo Stock Exchange.

Western Digital et Kioxia sont deux des quatre géants du marché des mémoires NAND, utilisés notamment dans les smartphones. Ensemble, ils seraient devenus le numéro un du secteur, avec une part de marché proche de 35%, selon les dernières estimations du cabinet Trendforce. Ils auraient dépassé Samsung. Et relégué loin derrière SK hynix, qui aurait ainsi pu se retrouver en position de faiblesse.