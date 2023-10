Refusant de les rémunérer, Google menace de bloquer l'accès aux médias canadiens

Google maintient sa pression sur le gouvernement canadien qui veut l'obliger à rémunérer les médias pour le partage de leurs contenus via son moteur de recherche. Un document de 12 pages, consulté par Radio-Canada, a été partagé le 6 octobre par l'entreprise américaine dans elle rejette en bloc la loi C-18, dont l'entrée en vigueur est fixée au 19 décembre prochain. Elle estime notamment que les redevances annuelles de 172 millions de dollars à verser aux médias canadiens sont trop élevées. Il se dit prêt à donner 100 millions de dollars.



"Nous continuons à craindre sérieusement que les problèmes fondamentaux ne puissent finalement pas être résolus par la réglementation et que des changements législatifs soient nécessaires", a déclaré Shay Purdy, porte-parole de Google Canada. Pour éviter un blocage lors de l'entrée du texte, Google s'est dit prêt à "chercher une issue".

Google suit Meta

Google suit les pas de Meta, première plateforme à s'être montrée réticente vis-à-vis de la loi canadienne. Le 1er août dernier, elle avait bloqué l'accès aux Canadiens aux contenus médiatiques sur Facebook et Instagram. Elle jugeait que la loi s'appuyait sur "l'idée erronée que Meta bénéficie de façon inéquitable du contenu d'actualité partagé sur ses plateformes, alors que c'est tout le contraire". Les médias se servent volontairement de ses réseaux sociaux pour "accroître volontairement leur lectorat et augmenter leurs bénéfices", ajoutait-elle.



Face à ces réactions, le gouvernement canadien veut maintenir sa position tout en continuant de "communiquer avec ceux qui ont des questions ou des préoccupations, y compris les géants du web", a déclaré Pascale St-Onge, la ministre du Patrimoine canadien (l'équivalent du ministère de la Culture en France). "Nous gardons le cap afin de favoriser la création d'accords commerciaux équitables entre les géants du web et les médias d'information", a-t-elle déclaré.

Instagram n'est pas concerné

La loi C-18 a été adoptée en juin 2022 mais ne s'appliquera qu'à partir du 19 décembre 2023. Elle oblige les plateformes ayant "un chiffre global d'affaires d'au moins un milliard de dollars canadiens au cours d'une année civile" et qui reçoivent "20 millions ou plus de visiteurs uniques mensuels moyens ou d'utilisateurs actifs mensuels moyen au Canada" de verser une redevance aux médias pour le partage leurs articles. Instagram, filiale de Meta, est pour l'instant exclue du champ d'application de la loi.



En pratique, le gouvernement estime que les médias canadiens pourraient ainsi recevoir 234 millions de dollars chaque – 172 millions pour Google et 62 millions pour Meta – sous forme d'accords commerciaux. La loi prévoit une procédure d'arbitrage en cas l'absence d'accord entre les deux parties.

Même scénario en Australie

Un scénario similaire s'est déroulé en Australie en 2021. Google et Meta avaient chacun leur tour menacé de suspendre leurs services si Canberra n'assouplissait pas la loi les obligeant à rémunérer les médias pour le partage d'articles. Finalement, 7 titres de presse régionaux – The Canberra Times, The Illawarra Mercury, The Saturday Paper, Crikey, The New Daily, InDaily et The Conversation – avaient signé une licence dans le cadre de News Showcase, un service dédié aux éditeurs de titres de presse pour choisir les articles à mettre en avant en y ajoutant, au choix, des articles connexes, des images... pour augmenter la visibilité de leurs articles.



En France, c'est la transposition de la directive européenne du 15 avril 2019 créant un droit voisin au droit d'auteur qui a provoqué une levée de boucliers par les grandes entreprises technologiques. Il confère aux agences et éditeurs de presse le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs publications par les plateformes numériques. Google avait décidé de contourner la loi en modifiant l'affichage de ses actualités en ne laissant que de simples liens avec les titres. A défaut, les médias pouvaient expressément lui mentionner qu'ils souhaitaient toujours apparaître dans le moteur de recherche mais sans être rémunérés. Une situation qui ne respectait ni l'esprit ni la lettre de la loi du juillet 2018.

Google s'engage à négocier de bonne foi

Un litige s'était finalement ouvert devant l'Autorité de la concurrence qui avait enjoint Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse. En l'absence de réaction, une sanction de 500 millions d'euros avait été prononcée. Pour mettre fin au conflit, des engagements avaient été pris de la part de Google. Il s'engageait par exemple à négocier de bonne foi la rémunération due pour toute reprise de contenus protégés sur ses services selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Aussi, il avait promis de communiquer les informations permettant de fixer la rémunération pour la reprise des contenus.