Samsung affiche de très bons résultats portés par les semi-conducteurs et les smartphones

Malgré la pandémie de Covid-19, Samsung affiche de bons résultats. L'entreprise coréenne a présenté le 28 octobre 2021 ses résultats pour le troisième trimestre 2021. Ses revenus sont à la hausse de 10% par rapport à l'année précédente et s'établissent à 63,1 milliards de dollars. Ses profits opérationnels ont augmenté de 26% par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 12,5 milliards de dollars. Samsung ajoute que ce trimestre est le second plus haut enregistré par l'entreprise qui est portée par un marché plus que favorable dans les mémoires. Ses fonderies et son activité écran ont également réalisés de très bonnes ventes.



Les revenus de son activité semi-conducteurs sont de 22,6 milliards de dollars portés par une forte demande pour les ordinateurs en raison de l'accélération et de la généralisation du télétravail. Ses ventes DRAM, ou mémoire vive dynamique, continuent également de croître et sont la raison principale de ces résultats exceptionnels. Ces ventes sont notamment soutenues par une croissance significative des ventes de serveurs. Samsung affirme avoir été en mesure de poursuivre ses activités comme d'habitude malgré la pénurie mondiale de composants de puces "en exploitant de manière flexible sa gamme de produits", comme le rapporte Engadget.



Les smartphone et les écrans

La division mobile contribue également à ces très bons résultats. Les revenus de cette division s'élèvent à 24,2 milliards de dollars portés par les fortes ventes de sa gamme grand public et de ses modèles phares. Toutefois, Samsung a précisé que des investissements marketing plus importants pour ses smartphones pliables ont affecté les bénéfices globaux de cette division. Ses ventes de smartphone bénéficient notamment de la déroute de Huawei en Europe qui peine à séduire le public en raison des sanctions américaines qui le privent d'Android et du magasin d'applications de Google.



L'activité écran de Samsung a également généré des revenus solides et en augmentation par rapport au trimestre précédent en s'établissant à 7,5 milliards de dollars. Les ventes les plus conséquentes sont celles des écrans OLED de petite et moyenne taille, la demande pour les écrans plus grands est moindre. Cette activité est notamment poussée par la forte demande pour ses smartphones.



Samsung n'a pas évoqué de prévisions précises pour son activité puce dans les mois à venir en raison de pénurie actuelle. Toutefois, le Coréen est optimiste pour le quatrième trimestre ainsi que pour l'année prochaine. Il s'attend à ce que la demande élevée dans les PC et les serveurs se poursuive. Surtout, ajoute Engadget, Samsung s'attend à des bénéfices encore plus élevés pour le quatrième trimestre "en raison de l'augmentation de l'offre de SoC et de produits connexes pour le lancement de nouveaux smartphones 5G en 2022".