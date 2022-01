Samsung dévoile une nouvelle carte de paiement avec authentification biométrique

Samsung a dévoilé le 24 janvier 2022 un nouveau circuit intégré avec lecteur d'empreinte digitale et des fonctionnalités de sécurité avancées. Cette carte, qui peut être utile pour des paiements biométrique, comprend tous les éléments de sécurité nécessaires et de quoi vérifier les empreintes digitales.



Un carte déjà certifiée

Samsung assure que son nouveau circuit intégré est la première solution de puce sécurisée tout-en-un qui lit les informations biométriques avec un capteur d'empreintes digitales, stocke et authentifie des données cryptées avec un élément sécurisé, et analyse et traite les données avec le processeur qui ajoute une couche supplémentaire d'authentification et de sécurisation de la carte. La carte est certifiée et fonctionne conformément aux dernières spécifications émises par Mastercard concernant les cartes de paiement biométriques, selon Samsung.



Samsung ajoute avoir également doté sa carte d'une technologie anti-usurpation pour empêcher les utilisateurs non autorisés de contourner le système de sécurité avec des empreintes digitales artificielles. Avec ses trois fonctions clés intégrées dans une seule puce, la carte peut aider les fabricants à réduire le nombre de puces nécessaires et à optimiser les processus de conception pour les cartes de paiement biométriques.





Les bons résultats trimestriels

Les cartes de paiements biométriques permettront des interactions plus rapides et plus sûres lors des achats puisque l'authentification biométrique supprime la nécessité de saisir un code PIN sur un clavier. Cette technologie limite également les transactions frauduleuses effectuées avec des cartes perdues ou volées car l'identité du titulaire de la carte est vérifiée à l'aide de son empreinte digitale stockée sur cette même carte. Le système peut également être utilisé pour des cartes qui nécessitent des authentifications hautement sécurisées telles que l'identification des étudiants ou des employés, l'adhésion ou l'accès à un bâtiment.



Une innovation qui peut permettre à Samsung de poursuivre ses bons résultats si cette carte séduit les banques. L'entreprise coréenne a publié ses résultats du quatrième trimestre. Force est de constater que Samsung est en forme avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 63,65 milliards de dollars (76 570 milliards de wons). La croissance du chiffre d'affaires sur ce quatrième trimestre a été principalement tirée par ses ventes de produits auprès du grand public et notamment une augmentation des ventes de smartphones haut de gamme, y compris des téléphones pliables, ainsi que des téléviseurs et des appareils électroménagers. Sa division fonderie a également enregistré un nouveau record de chiffre d'affaires trimestriel et la demande devrait se poursuivre sur l'année 2022.