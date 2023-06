Selfcare, personnalisation par la data, open banking... Aurore Gaspar Colson revient sur la stratégie digitale de SG

Où en est la fusion des réseaux Crédit du Nord et Société Générale ?

Aurore Gaspar Colson : Après la fusion juridique en janvier dernier et la création de la banque SG associée à 10 enseignes régionales, nous avons réalisé avec succès les migrations informatiques permettant de réunir l’ensemble de nos clients et de nos collaborateurs sur une plateforme unique. Ces bascules, faites en deux temps, sont historiques dans le secteur de la banque à la fois pour les deux millions de clients du groupe Crédit du Nord qui ont migré, mais aussi pour les collaborateurs qui ont changé d’outils de travail. Ce socle unique va nous permettre d’optimiser nos investissements et d’accélérer nos projets de digitalisation.



Concrètement, nous mettons en place un nouveau modèle de banque relationnelle qui permet d’accompagner nos 10 millions de clients dans tous leurs besoins, de la banque au quotidien en passant par l’épargne et le crédit ; pour tous types de clients, des étudiants aux clients patrimoniaux ; et de la toute petite entreprise, voire l’entrepreneur individuel, jusqu’à la grande entreprise.



Quel regard portez-vous sur le contexte ?

D’un point de vue économique, la récente et rapide hausse des taux a notamment deux impacts importants : un certain attentisme de la part des clients face à l’augmentation du coût de financement et un regain d’intérêt pour l’épargne réglementaire, qui bénéficie directement de cette évolution des taux.



Par ailleurs, ces dernières années ont été marquées par l’accélération de la "digitalisation". Les comportements et les attentes de nos clients continuent d’évoluer : ils utilisent chaque jour davantage les canaux à distance et ont des exigences fortes en matière d’expérience utilisateur, de réactivité, de qualité de service, d’immédiateté et de tarifs.



Comment cela influence-t-il votre stratégie ?

Nous renforçons notre accessibilité et notre réactivité avec des circuits de décision plus courts, des services digitaux de pointe et des parcours clients plus fluides, attendus notamment par les digital natives qui nous challengent sur ces sujets.



Pour accompagner les projets et les moments de vie de nos clients, nous voulons être une banque d’expertise, à la hauteur de leurs attentes en termes de conseil. Nous mettons ainsi en place un modèle relationnel différencié avec des dispositifs encore plus adaptés aux besoins spécifiques des catégories de clientèles, avec par exemple la généralisation du conseiller unique pour les professionnels, tant pour leurs besoins personnels que professionnels.



Pour offrir toujours plus de proximité à nos clients, nous sommes ancrés localement, autour de 11 régions, avec des décisions prises dans leur immense majorité à l’échelon régional, et de plus en plus directement en agence et en centre d’affaires. Enfin en tant que banque responsable, nous proposons des services innovants aux clients qui souhaitent un accompagnement concret dans leurs problématiques environnementales et nous souhaitons être un acteur majeur du développement, à la fois économique et social, des régions et de leurs écosystèmes.



Sur quelles technologies vous appuyez-vous pour opérer cette transformation ?

Tout d’abord, nous devons continuer la digitalisation de la banque au quotidien et des services en "selfcare" pour les clients souhaitant toujours plus d’autonomie. N’oublions pas que 80% de nos clients sont actifs sur le digital et se connectent plus de 20 fois par mois à nos services à distance via l’Appli SG ou leur espace client sur Internet. Nous devons également poursuivre l’industrialisation et l’automatisation des processus pour permettre aux conseillers de se concentrer encore plus sur le conseil et l’accompagnement de leurs clients.



Nous avons développé aussi de nombreuses solutions fondées sur l’IA et la data. Par exemple, nous utilisons l’IA pour détecter en temps réel d’éventuelles fraudes parmi les centaines de millions d’opérations traitées tous les jours. La data et l’IA nous permettent également de mieux aiguiller nos flux : un client appelle, nous reconnaissons qui il est et l’orientons vers le bon interlocuteur. La data est par ailleurs une opportunité de renforcer notre proactivité en proposant notre expertise et nos conseils aux clients dans des moments de vie spécifiques (déménagement, achat d’une maison, études d’un enfant, etc.).



Enfin, à travers l’open banking, nous mettons à disposition de nos clients des nouveaux services en collaboration avec des partenaires sélectionnés pour la qualité et la valeur ajoutée de leurs solutions. Par exemple, nous travaillons avec namR, start-up spécialisée dans la production de données sur les bâtiments et leur environnement.



Le chargé d’affaires peut ainsi s’appuyer sur ces données pour soutenir une entreprise dans son projet d’installation de panneaux photovoltaïques, du diagnostic au financement. D’autres solutions sont également disponibles comme Carbo, pour mesurer son empreinte carbone ou encore le dispositif que nous avons développé avec Hello Watt pour faciliter la rénovation énergétique des logements de nos clients particuliers. Un catalogue que nous continuons d’enrichir pour accompagner nos clients dans leur transition écologique.





Interview menée par l'équipe de l'évènement IN Banque 2023, lors duquel Aurore Gaspar Colson interviendra sur le thème "Stratégies clients : enjeux & perspectives 2025"