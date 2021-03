SFR va supprimer 1700 postes en France en 2021, soit 11% de ses effectifs

Le groupe Altice a annoncé un plan de départs volontaires de 1700 emplois chez SFR, 1300 au niveau de l’opérateur et 400 sur la partie distribution, d'après Reuters. Cela représente 11 % des effectifs en France.



Premiers départs en automne

“L’objectif est de se mettre d’accord d’ici l’été pour que les premiers départs interviennent d’ici l’automne”, a expliqué Grégory Rabuel, directeur général de SFR, dans un entretien accordé aux Echos.



Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un nouveau plan stratégie sur quatre ans, baptisé "Transformation et ambition 2025", qui entend tirer les enseignements de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19.



Développer la fibre

En effet, l'explosion du recours au télétravail s'est traduite par un recours accéléré à la fibre associée à une baisse de fréquentation des points de vente. En pratique, ce plan prévoit d'accélérer le développement de la fibre, sans que cet investissement ne soit chiffré, et de recruter 1000 jeunes diplômés sur "les nouveaux métiers du numériques" (sécurité informatique, IA, analyse de données...).



Du côté des syndicats, l'annonce a été très mal reçue. "Nous avions alors conclu un accord sur l'emploi avec la direction, qui s'était engagée à maintenir les effectifs à 9500 postes. L'accord avait été prolongé en 2017, jusqu'en décembre 2020", a expliqué Abdelkader Choukrane, délégué syndical central de l'Unsa SFR, cité par Le Figaro.