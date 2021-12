Shanghaï lance une bourse d'échange de la donnée

Alors que la loi sur la protection des données personnelles est entrée en vigueur en Chine le 1er novembre 2021, une bourse des données a ouvert ses portes à Shanghaï le 25 novembre. Baptisée Shanghai Data Exchange, elle doit faciliter l'achat et la vente de bases de données entre entreprises. Pékin a créé le même type de bourse en mars dernier, et Shenzhen se préparerait à faire de même l'année prochaine.



Le jour de l'ouverture de cette place de marché, 20 jeux de données ont été mis en vente, parmi lesquels des données issues des opérateurs télécoms chinois (China Mobile, China Unicom, China Telecom), de la compagnie aérienne China Eastern Airlines, et de JD Technology (la fintech du groupe d'e-commerce JD.com), rapporte Protocol. L'une des premiers transactions s'est portée sur les données du réseau électrique de Shangaï, qui ont intéressé la banque publique Industrial and Commercial Bank of China.



Monopole des transferts entre entreprises

En tout, une centaine d'entreprises, dont le cabinet de conseil PwC, ont donné leur accord pour prendre part à cette place de marché. La Chine a pris au pied de la lettre l'adage selon lequel les données sont le "nouvel or noir", et tente de créer un véritable marché pour faire de ces données une marchandise comme une autre. Par le biais d'une bourse, elle se donne le contrôle total sur les transactions, après avoir verrouillé les transferts de données personnelles à l'étranger par le biais de sa loi sur la protection des données personnelles.