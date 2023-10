Sofinnova clôt un fonds de 190 millions d’euros dédié à la médecine digitale

Les jeunes pousses européennes de la médecine numérique vont pouvoir tenter leur chance auprès d’un nouveau fonds early-stage bien garni. La société de gestion française Sofinnova Partners, spécialisée dans les innovations de rupture dans le secteur des sciences de la vie, a annoncé ce 26 octobre 2023 le closing d’un fonds qui leur est destiné.



L’entreprise est parvenue à collecter 190 millions d'euros, une somme "bien au-dessus de l’objectif initial", et notable dans un contexte marqué par la rareté des capitaux. La société affirme détenir ainsi "le plus important fonds early-stage dédié à la médecine digitale en Europe".

Des tickets de 2 à 10 millions d’euros

Intitulé "Sofinnova Digital Medicine I" et piloté par Edward Kliphuis et Simon Turner, ce nouveau fonds met la priorité sur trois domaines : les technologies facilitatrices, l’analyse de données de santé et la thérapie.



L’idée est d’investir de 2 à 10 millions d’euros, de l’amorçage à la série B, dans des start-up à 80% européennes positionnées à la croisée de la biologie, des données et de l'informatique. Au-delà du soutien financier, ces dernières bénéficieront de l’expertise et du réseau de la société de capital-risque dans le domaine de la santé.

Kiro, Betteronomics, L’école AI

Sofinnova a déjà placé des billes dans cinq entreprises par le biais de ce fonds. Parmi elles, Kiro, une jeune pousse française qui propose une plateforme d’interprétation automatique des comptes-rendus d’analyse biologique ; ou encore l’américain Betteromics, créateur d’une plateforme SaaS conforme aux normes cliniques qui permet aux professionnels des sciences de la vie d'accéder aux dernières techniques d'intelligence artificielle et de calcul.



Dernier investissement en date : 3 millions d’euros dans L’école AI, la start-up fondée par l’ancienne équipe de Cortex X (ex-Twitter) qui développe une technologie de "machine teaching" simplifiant l'ingénierie des technologies de vision par ordinateur basée sur le deep learning. Les fonds devraient permettre de la déployer, dans un premier temps auprès des professionnels de santé et des chercheurs.