Softbank lorgne OpenAI après le succès de l’entrée en bourse d'Arm

C’est fait ! L’entreprise britannique Arm, à l’origine de la microarchitecture du même nom, est entrée en bourse le 15 septembre 2023, intégrant le Nasdaq. Et c’est un succès indéniable pour Softbank, le conglomérat japonais qui détient l’entreprise depuis qu’il en a fait l’acquisition en 2016 pour 32 milliards de dollars.



Après une valorisation initiale de 54,5 milliards de dollars, les actions Arm ont pris 25% dès leur première journée, lui conférant une valorisation de plus de 65 milliards de dollars. Softbank a récupéré près de 5 milliards de dollars dans l’affaire et conserve plus de 90% de l’entreprise.

Des investissements pas toujours très avisés

Cette opération réussie est salutaire pour le groupe japonais et son CEO Masayoshi Son. Ce dernier avait acquis une réputation d’investisseur avisé après un coup de flair magistral en 2000 qui l’a conduit à investir 20 millions de dollars dans le géant chinois de l’e-commerce Alibaba avant que son succès n’explose.



Une prouesse qu’il n’a pas su reproduire avec ses investissements suivants dans des start-up aux perspectives improbables, dont en particulier WeWork ou OneWeb, ni même avec ses deux "Vision Funds", lancés en 2017 et 2019. L'entreprise a perdu des dizaines de milliards de dollars de cette manière. A date, les investissements du Vision Fund 2 ont par exemple perdu environ 40% de leur valeur d’origine (passant de 52 à 33 milliards de dollars).



Softbank s’est ainsi vu forcer de vendre une partie de ses parts dans Alibaba pour se renflouer, tout en voyant sa capacité d’empreint réduite suite à une dévalution de son "credit rating".

Une fringale d'intelligence artificielle ?

D’après le Financial Times, l’entrée en bourse d’Arm pourrait signaler un retour à l’offensive pour le japonais, Masayoshi Son souhaitant investir "des dizaines de milliards de dollars" dans l’intelligence artificielle. Parmi les cibles qu’il convoite : OpenAI, qui est au coeur de la hype entourant l’intelligence artificielle générative. Le dirigeant avait déjà fait partie de ses ambitions dans l’IA en juin. La start-up britannique Graphcore ferait aussi partie des sociétés auxquelles s’intéresse le Japonais.