Solutions RH : Anywr acquiert Solantis et poursuit sa stratégie d’expansion

L’éditeur de logiciels RH et spécialiste du recrutement international et de la mobilité professionnelle Anywr, annonce le rachat de Solantis, un cabinet spécialisé dans le recrutement des cadres dans le digital, l’IT et les ventes. "Dans un contexte de pénurie des talents et de transformation massive des méthodes de recrutements et de travail, le rachat de Solantis permet à Anywr d’offrir à ses clients en France, un choix de modes de recrutement beaucoup plus large et de renforcer son ancrage local", défend l’entreprise dans un communiqué.

En intégrant l’équipe de 91 personnes de Solantis à sa propre structure, Anywr espère étoffer son "portefeuille de solutions", selon les mots d’Olivier Desurmont, fondateur et PDG de la société. De son côté, Solantis s’est réjouie des "ressources et [des] moyens technologiques et digitaux" de son nouveau groupe, qui "représentent de nouveaux leviers d’accélération pour nos clients".

Les dirigeants de Solantis resteront à sa tête, a annoncé l’entreprise dans le communiqué conjoint avec Anywr. Rejoindre le leader du recrutement international devrait notamment permettre à Solantis de proposer un portail client ou des interfaces de programmation applicative (API).

Une stratégie basée sur l'expansion à l'international

Après l’acquisition d’Expat Partners, Geneva Relocation et Antares lors des deux années précédentes, Anywr continue donc de s’étendre en 2023. Solantis est déjà la neuvième entreprise à rejoindre le groupe depuis 2018. Le groupe continue en cela la stratégie développée lors de son changement de nom à l’été 2022, et bâtie sur trois piliers : l'expansion internationale, le renforcement de ses métiers historiques, et les nouveaux projets numériques. "Anywr" se voulait un reflet de son positionnement plus international et digital. L’éditeur de logiciels RH souhaite atteindre les 1000 collaborateurs en 2023 et les 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Fondée en 2012 à Marcq-en-Baroeul (Nord), Anywr est implantée dans 16 pays et compte 4000 entreprises clientes. Sa suite logicielle se concentre sur trois secteurs réputés "pénuriques" : IT et numérique, santé, biotechnologies. Pour attirer des talents, tous se concentrent sur l'étranger, et recrutent aussi bien en CDI qu’en CDD, en freelance ou en contrat à la mission, ou encore en télétravail longue distance et en intérim.