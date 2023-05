SoundCloud licencie 8% de son personnel en espérant devenir rentable cette année

La start-up allemande SoundCloud, qui édite une plateforme d'hébergement et distribution de musique depuis 2008, réduit ses effectifs pour alléger ses charges et tenter d’accéder à la rentabilité. Les dernières vagues de suppression d'emplois opérées par l’entreprise – elle avait congédié 20% de ses employés en août dernier, invoquant le "climat économique difficile", et 40% en 2017 – n’avaient pas suffi.



"Il s'agit d'une décision difficile mais essentielle pour assurer la santé de notre entreprise et faire en sorte que SoundCloud soit rentable cette année. Ce faisant, nous assurons l'avenir de la société pour les millions d'artistes qui comptent sur nous pour vivre et s'exprimer, et pour les millions de fans qui viennent sur SoundCloud pour le plaisir de la musique", s'est justifié le CEO Eliah Seton dans le courrier d’annonce envoyé au personnel et consulté par le média américain TechCrunch.

Laisser leur chance aux petits artistes

SoundCloud revendique actuellement 130 millions de "fans engagés" et héberge 320 millions de titres provenant de plus de 40 millions de créateurs. Sa plateforme, qui permet à n’importe qui de publier un fichier audio, mise sur son accessibilité auprès des petits artistes indépendants pour se différencier des autres acteurs du secteur.



Depuis 2021, elle tente par ailleurs de se démarquer avec un système de rémunération des artistes "plus juste", basé sur les durées d’écoute. Au début de l'année, l'entreprise a lancé un flux vertical de type TikTok pour la découverte de musique. Le mois dernier, elle s’est dotée d’un outil d'engagement des fans permettant aux artistes d'obtenir davantage d'informations sur leurs auditeurs et de communiquer avec eux.

Même refrain chez les concurrents

Chez les autres acteurs du streaming musical, c’est un peu le même refrain. Tous sont actuellement déficitaires et accélèrent leur quête de rentabilité. En début d’année, le suédois Spotify a supprimé 6% des effectifs de la société, soit environ 600 postes, pour réduire ses charges.



Quant au français Deezer, il dévoilait en mars une perte nette atteignant 168 millions d’euros après une entrée en bourse ratée. La start-up a déclaré viser la rentabilité pour 2025. Pour ce faire, elle n’a pas annoncé de plan social mais cherche de nouvelles manières de monétiser son audience. Elle compte notamment étoffer son offre B2B et sortir de nouvelles fonctionnalités : diffusion de concerts en direct, quiz musicaux, traduction de paroles ou encore possibilité, pour les utilisateurs, d’identifier un titre en fredonnant la mélodie.