Start-up, l'appel à candidatures pour les Next40 et FT120 est ouvert

Les start-up de la French Tech peuvent postuler pour tenter de faire partie des prochains nommés dans les classements Next40 et French Tech 120. Le gouvernement a annoncé ce jeudi 18 novembre 2021 l'ouverture de l'appel à candidature pour ces classements recensant les start-up françaises les plus prometteuses.



Les start-up actuellement mises en avant dans ces classements n'ont pas leur place assurée et vont devoir postuler pour les réintégrer. L'appel à candidatures est ouvert jusqu’au 19 décembre et les 120 lauréats de la promotion 2022 seront annoncés fin janvier 2022.



Prise en compte du Covid

Ces classements ont été lancés en 2019 avec pour objectifs de mettre en lumière les start-up et favoriser leur développement en leur proposant un accompagnement personnalisé. L'appel à candidatures pour cette troisième édition est ouvert dans un contexte favorable. L'écosystème de la French Tech est en pleine croissance et a accueilli 10 nouvelles licornes sur l'année 2021, qui n'est pas encore finie.



"La French Tech représente désormais des milliers d’emplois sur tout le territoire ; pour les jeunes, pour les personnes en reconversion, pour tous les types de qualifications", commente Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique.



La French Tech cherche à s'imposer comme étant l'un des environnements tech européens majeurs. Toutefois, la pandémie de Covid-19 est passée par là et a affecté l'économie française. Afin de prendre cela en compte, le critère de croissance du chiffre d'affaires a été revu. Ce n'est plus une croissance minimale par an qui est demandée, mais le taux de croissance moyen sur les trois derniers exercices fiscaux clôturés.



Les critères de sélection

Pour postuler, les start-up doivent obligatoirement avoir leur siège social en France, ne pas avoir été rachetées et être des entreprises innovantes. Sont automatiquement intégrées au Next40 les licornes françaises, c'est-à-dire les sociétés technologiques non cotées valorisées plus d'un milliard de dollars, ainsi que les start-up ayant réalisé une levée de fonds supérieure à 100 millions d’euros sur les trois dernières années. Les autres start-up du Next40 sont sélectionnées en fonction des critères suivants : les levées de fonds les plus importantes sur les trois dernières années ; un chiffre d’affaires supérieur à cinq millions d’euros pour le dernier exercice, et une croissance moyenne d'au moins 30% sur les 3 derniers exercices fiscaux clôturés.





Les critères de sélection.

Les 40 start-up du Next 40 sont intégrées d'office au FT120. Pour les autres jeunes pousses postulant au FT120, deux start-up par région sont sélectionnées : l'une selon un critère de levée de fonds (une levée d'au moins 20 millions d'euros dans les trois dernières années), et l'autre d'hyper-croissance (un chiffre d'affaires supérieurs à 10 millions d'euros et croissance moyenne du CA de 25% sur les trois derniers exercices fiscaux).



Au-delà de la visibilité, les start-up listées dans ces classements ont un point de contact dédié au sein de la Mission French Tech. Surtout, elles peuvent accéder à un réseau d'une soixantaine de correspondants situés dans différents ministères et agences publiques, allant de l'Urssaf à l'INPI en passant par la Banque de France et les douanes.