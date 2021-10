Station F s'adresse aux entrepreneurs en devenir avec sa plateforme Launch

Vous avez une idée de projet mais ne savez pas comment vous lancer ? Station F a annoncé le 21 octobre 2021 déployer un nouveau programme baptisé Launch visant à accompagner les jeunes entrepreneurs en leur donnant l'accès à toutes les ressources nécessaires. Avec Launch, Station F espère "initier chaque année des milliers de personnes, partout en France et dans le monde, à l'entrepreneuriat", déclare Roxanne Varza, directrice de Station F.



Des vidéos et des outils

"Il y a de nombreux incubateurs et accélérateurs mais ils sont principalement conçus pour les entreprises ayant déjà une équipe, explique Roxanne Varza. Il n'y a pas tellement d'options pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais ne savent pas comment le faire". Launch est une plateforme accessible gratuitement depuis un ordinateur. Une offre premium, permettant d'accéder à plus de contenus, est commercialisée au prix de 9,90 euros par mois. Cette offre premium est gratuite pour les membres du programme French Tech Tremplin.



Les différents participants à ce programme pourront bénéficier du retour des autres sur leur projet. "Un annuaire complet leur sera fourni leur permettant d'identifier les compétences de chacun et d'en savoir plus sur leur projet, ajoute Roxanne Varza. Ils pourront également échanger avec un Slack dédié". Les utilisateurs peuvent accéder à une bibliothèque de vidéo, conçues par des entrepreneurs ou des investisseurs, expliquant les éléments clés pour démarrer sa start-up. Des astuces sont données sur comment valider son idée, mettre en place un marketing à la bonne échelle ou créer une marque forte.



Station F ajoute que pour chaque thème, il est possible d'accéder à tout un tas d'outil gratuitement ou à des tarifs préférentiels. Il est très probable que ces contenus soient uniquement accessibles pour les utilisateurs de l'offre premium même si Station F ne le précise pas. Par exemple, l'outil "no code" de Bubble permet de mettre au point une application sans savoir coder. OVHcloud leur permettra d'enregistrer leur premier nom de domaine, Google Workspace de profiter des outils de Google pour développer leur entreprise et Shopify de lancer leur site e-commerce.