Stratasys lance une imprimante 3D dédiée à la fabrication de prothèses et implants dentaires

Stratasys élargit sa gamme d'imprimantes 3D avec la J5 DentaJet dédiée aux laboratoires dentaires pour la fabrication de prothèses et d'implants, telles que des bridges ou des couronnes. Cette nouvelle machine s'accompagne de nouvelles résines, dont certaines sont biocompatibles. Le prix de l'imprimante n'a pas encore été dévoilé.



Produire 5 fois plus de pièces

Grâce à sa technologie PolyJet, qui consiste à déposer des petites gouttes de photopolymères liquides sur un plateau d'impression, Stratasys affirme que J5 DentaJet permet aux professionnels de produire au minimum 5 fois plus de pièces que les machines concurrentes. L'entreprise américaine Formlabs a lancé en novembre 2019 sa Form3B qui répond à une dizaine d'applications dentaires.



La J5 DentaJet dispose d'un grand plateau d'impression ce qui permettrait de fabriquer jusqu'à 41 implants par jour. Elle est également capable de traiter jusqu'à cinq matériaux, y compris le matériel de support, ce qui simplifie le travail du praticien qui n'a pas besoin de recourir à différentes imprimantes pour chaque partie de la pièce. Par exemple, un implant dentaire comprend un modèle opaque rigide supérieur et inférieur, un masque gingival souple et un guide chirurgical biocompatible. Ce qui fait dire à Osnat Philipp, responsable de l'équipe consacrée à la santé au sein de Stratasys, que "c'est un monstre de productivité".





L'imprimante a été testée par NEO Lab, un laboratoire orthodontique installé dans le Massachusetts. En plus d'obtenir une finition de meilleure qualité, l'entreprise affirme que la J5 DentaJet permet de traiter efficacement de grands volumes de pièces. Un aspect très important puisque NEO Lab doit répondre à la demande de 3000 cliniques dentaires et orthodontiques aux Etats-Unis. "Nous produisons jusqu'à 600 appareils par jour", détaille Christian Saurman, le PDG de l'entreprise.



Un marché de 9,5 milliards de dollars

Stratasys s'adressait déjà au marché de l'impression 3D dentaire qui est en pleine expansion. Il devrait atteindre une valeur de 9,5 milliards de dollars d’ici 2027. L'entreprise fabrique déjà la J700 Dental, spécialisée dans la production de gouttières d'alignement transparentes, des appareils orthodontiques amovibles qui sont de plus en plus utilisés car plus discrets.