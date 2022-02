"Tech Leaders", le Nasdaq européen, verra le jour au 2e trimestre

Un nouveau segment de marché dédié aux entreprises technologiques va voir le jour sur Euronext. Baptisé Tech Leaders, il aura pour but de mettre en valeur les sociétés auprès des investisseurs internationaux, et d'aider les entreprises à réussir leurs premiers pas ou leur cheminement sur le marché européen. Un moyen de les retenir afin qu'elles ne cèdent pas aux sirènes du Nasdaq.



Les candidats à la cotation sur ce nouveau marché devront remplir un certain nombre de critères financiers (croissance, capitalisation, flottant…) et extra-financiers. La composition de l'indice sera communiquée au deuxième trimestre 2022, après approbation par le régulateur.



Un accompagnement pré- et post-IPO

En complément Euronext, qui regroupe les places financières de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo, accompagnera les entreprises cotées sur ce marché en fournissant des services pré-IPO (coaching de dirigeant, conseil) et post-IPO répondant à leurs spécificités.



En ligne de mire d'Euronext, les futures introductions des licornes européennes. "Avec l'augmentation du nombre d'entreprises qui atteignent le statut de licorne et de décacorne en Europe, cette vive accélération de la croissance dans le secteur de la tech européen implique aussi des besoins croissants de financement, au fur et à mesure que les entreprises tentent de transformer leur succès à l'échelle internationale", déclare dans un communiqué Stéphane Boujnah, le président du directoire d'Euronext.



La place européenne compte actuellement 763 entreprises cotées dans la tech. En 2021, sur 212 nouvelles introductions en Bourse (un record historique), plus de 50% ont concerné le secteur de tech, indique l'opérateur, parmi lesquelles les français Believe, OVHcloud, Aramis et Exclusive Networks.