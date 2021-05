TikTok serait en passe de lancer une fonctionnalité d'achats pour concurrencer Facebook Shops

TikTok serait en passe de lancer une nouvelle fonctionnalité d'achats au sein de son application de création et de partage de vidéo, propriété de ByteDance, d'après Bloomberg.



Un premier partenariat avec Hype

Ces "in-app purchases" seraient actuellement testés en Europe grâce à la signature de partenariats avec des entreprises dont Hype fait partie. Cette société implantée au Royaume-Uni, qui vend des vêtements streetwear, a confirmé cette information à The Verge. Sur le compte TikTok de Hype, on retrouve effectivement un onglet "shopping" qui est pour l'instant vide.



La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité n'est pas étonnante. Depuis plusieurs mois, TikTok multiplie les annonces dans ce sens. En août 2020, le réseau social a noué un partenariat avec la plateforme américaine Teespring dédiée à la vente de produits personnalisés, particulièrement affectionnée par les "influenceurs". Il collabore également avec Shopify depuis octobre 2020 aux Etats-Unis et depuis février dernier en Europe.



L'approche de TikTok s'intègre dans une stratégie plus globale menée par sa maison-mère ByteDance qui souhaite se lancer dans l'e-commerce. Il y a quelques jours, elle annonçait avoir recruté des milliers de personnes et fait appel à des sponsors de renom comme Lei Jun, fondateur de Xiaomi. En 2020, elle a vendu pour près de 26 milliards de dollars de maquillage, vêtements et autres marchandises. Dans un futur prochaine, elle espère voir plus d'un millier de marques rejoindre ses rangs.



Concurrencer Facebook Shops ?

En intégrant des in-app purchases, la filiale du géant ByteDance suit le chemin de Facebook qui a pris d'assaut le secteur de l'e-commerce. En mai dernier, il a lancé "Shops", une fonctionnalité gratuite de boutique en ligne disponible sur le réseau social éponyme et Instagram. Quelques mois plus tard, en décembre, Instagram Reels – une fonctionnalité très proche du principe de TikTok – s'est doté d'un service de shopping qui permet de consulter les produits mentionnés durant une vidéo.



Pour TikTok, c'est l'occasion de se diversifier pour monétiser son application. Dans cette logique, il testerait actuellement un outil de recrutement, rapporte Axios. La fonctionnalité ne sera pas directement intégrée dans l'application. Il s'agit d'un site internet sur lequel seront affichés des offres d'emplois. Les personnes pourront candidater en proposant une vidéo sur TikTok plutôt que d'envoyer un classique curriculum vitæ.