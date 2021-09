Transformation numérique : France Relance a distribué 60 millions d'euros aux TPE

Créer un site web, développer sa visibilité en ligne, s’équiper en logiciels… Le "chèque France Num", un dispositif d’aide exceptionnelle à la numérisation pour les entreprises mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan de relance de l’économie, aura servi à 112 000 très entreprises de moins de 11 salariés. 60 millions d'euros ont ainsi été distribués jusqu’au 31 juillet, date de clôture de l’opération, sous la forme d’un chèque forfaitaire de 500 euros remis sur présentation de factures.



38% des aides ont été consacrées à la création de sites web et 31% au contenu et à la publicité en ligne, le reste se répartissant entre l’acquisition d’outils (solutions de réservation en ligne, de gestion client, de gestion des stocks, de paiement en ligne, etc.).



Une aide plébiscitée par les secteurs les plus touchés par le Covid-19

78% des entreprises bénéficiaires comportent moins de deux salariés. Les principaux secteurs demandeurs ont été ceux qui ont fait l’objet de fermeture administrative durant la crise sanitaire (hôtellerie, restauration, commerce, services à la personne).



Le plan France relance, un dispositif de 100 milliards d'euros mis en place pour faire face à la crise sanitaire en investissant dans la compétitivité, l’écologie et la cohésion sociale d’ici 2030, comporte d’autres mesures d’aide à la transformation numérique des TPE-PME, notamment des campagnes de diagnostics personnalisés réalisés par les conseillers numériques des réseaux consulaires, dont ont bénéficié près de 20 000 entreprises depuis décembre 2020, et des formations gratuites opérées par BPI France.



France Num, l’initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE-PME, est coordonnée par la Direction générale des entreprises en partenariat avec les régions. Elle a pour but de favoriser l'adoption et le renforcement de l'utilisation du numérique par les dirigeants de petites entreprises.