Twitter, Slack, LinkedIn, Facebook… Ils veulent tous proposer leur propre Clubhouse

L'application de chat audio Clubhouse fait des émules. Ce nouveau réseau social, uniquement accessible sur invitation et sur iPhone – la version Android devrait prochainement voir le jour – permet de discuter à l'oral en direct et de passer d'une salle de conversation à une autre en fonction des sujets.



Fondée en 2020, Clubhouse a connu un succès fulgurant, d'abord au sein de l'écosystème du capital-risque de la Silicon Valley, puis auprès d'un public plus général. Cette réussite a incité les acteurs des réseaux sociaux à se tourner vers ce nouveau service pour éventuellement mieux le copier. Twitter, Slack, Facebook mais aussi LinkedIn et Spotify : ils veulent tous proposer leur propre Clubhouse.



Spotify, du streaming musical aux directs

La plateforme de streaming musical Spotify s'est emparée de Betty Labs, la start-up derrière Locker Room, une application de chat audio pour le secteur du sport. Le montant de cette acquisition n'a pas été précisé par les intéressés. "Les créateurs et les fans demandent des formats en direct sur Spotify, et nous sommes ravis de bientôt rendre cela disponible auprès des millions d'auditeurs et créateurs présents sur notre plateforme", a expliqué Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer chez Spotify.



Dans les mois à venir, Spotify va se concentrer sur le développement de Locker Room afin de le faire évoluer pour proposer une expérience de chat audio en direct. Des programmes relatifs au sport, à la musique ou la culture seront proposés ainsi que des fonctionnalités interactives. Une application qui ressemble quelque peu à ce que propose Clubhouse.



Plus d'instantanéité pour Slack

Slack, dont Salesforce s'est récemment emparé, ambitionne de devenir plus qu'une plateforme sur laquelle il est possible de s'envoyer des messages écrits. Stewart Butterfield, le CEO de Slack, a récemment évoqué le développement d'un Clubhouse pour Slack, comme le rapporte TechCrunch. Détail amusant : il a fait cette annonce sur Clubhouse et en présence du patron de la start-up.



"Cette idée que vous pouvez juste rentrer dans une pièce et que la conversation a lieu que vous y soyez ou non, vous pouvez entrer et sortir quand vous le souhaitez, par opposition à un appel qui commence et s'arrête, c'est un modèle étonnant pour encourager la spontanéité et les découvertes fortuites". Stewart Butterfield a aussi évoqué une fonctionnalité ressemblant plus à des notes audio qui pourrait aussi voir le jour.



LinkedIn, des propos plus modérés ?

LinkedIn, qui est détenu par Microsoft, travaille aussi à une fonctionnalité qui pourrait s'apparenter à Clubhouse. Le réseau social dédié aux professionnels a confirmé cette information auprès de TechCrunch. LinkedIn a expliqué que l'idée d'une fonctionnalité audio est venue de la demande de ses membres et des créateurs de contenu qui souhaitent avoir plus de moyens pour communiquer sur la plateforme.



"Nous constatons une croissance de près de 50% des conversations sur LinkedIn, reflétée dans les stories, les partages de vidéos et les publications sur la plateforme, a commenté Suzi Owens, une porte-parole de la société, auprès de TechCrunch. Nous faisons de premiers tests pour créer une expérience audio unique liée à votre identité professionnelle. Et nous regardons comment apporter l'audio à d'autres fonctionnalités de LinkedIn, comme les événements et les groupes, pour proposer à nos membres encore plus de moyens de se connecter".



La fonctionnalité sur laquelle travaille LinkedIn semble être un espace dans lequel les orateurs sont affichés sous la thématique de a discussion et le nom de certains participants s'affiche aussi. Il est possible de rejoindre ou quitter cet espace facilement, d'interagir à l'aide de commentaires ou demander à avoir la parole. LinkedIn pense que le fait d'être un réseau pour les professionnels et que l'identité des personnes s'affichera permettra d'avoir une expérience audio plus respectueuse. Un point qui pourrait être mis en avant à l'heure ou de nombreuses questions se posent autour de la modération sur les réseaux sociaux.



Twitter Spaces, bientôt disponible dans le monde entier

Toujours à l'affût des tendances, Facebook aussi planche sur un projet similaire à Clubhouse. Une information qui n'est pas étonnante puisque l'entreprise n'a jamais hésité à copier les réussites de ses concurrents. Que ce soit les Stories et les Reels d'Instagram qui s'inspirent amplement de Snapchat et TikTok ou le lancement plus récents des Rooms sur Facebook qui cherchent à surfer sur la réussite de Zoom. Quand est-ce que Facebook prévoit de lancer son Clubhouse ? Quelle forme prendra-t-il exactement ? Le réseau social ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.



A l'inverse, Twitter a déjà lancé sa fonctionnalité de discussion audio en direct, baptisée Spaces, en version bêta. Le réseau social, prisé par les journalistes et les communicants, la lancera à l'échelle globale d’ici le mois d'avril. Une fonctionnalité rendue possible par le rachat de la start-up Breaker en janvier dernier. Twitter Spaces sera disponible sur iOS et Android. Une façon pour Twitter de rester au goût du jour et de ne pas trop se faire concurrencer par Clubhouse dans les cercles technophiles et journalistiques qui l'affectionnent.