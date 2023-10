Un an après avoir acquis Twitter, Elon Musk voit en X un rival de PayPal, YouTube et LinkedIn

La soirée du jeudi 26 octobre était pour les salariés de X un moment particulièrement important. Un an exactement après avoir finalisé l'acquisition du réseau social Twitter – et être entré avec un évier dans ses locaux de San Francisco –, Elon Musk et sa CEO Linda Yaccarino ont organisé une réunion avec leurs effectifs pour dresser un bilan d'étape et évoquer de futurs projets.



Sans répondre à aucune des questions des employés présents par visioconférence, le milliardaire propriétaire et la patronne ont en effet déroulé leur stratégie pour l'année à venir. Une période pendant laquelle X, pressentie comme une "super-app" à la WeChat depuis le rebranding de la plateforme en juillet, devra croître et que ses dirigeants imaginent déjà comme une "décennie d'innovation en seulement 12 mois", selon les informations de Bloomberg.

"Pas besoin d'un compte en banque"

X aura donc lancé des fonctionnalités financières d'ici la fin de l'année 2024, a expliqué Elon Musk lors de cette réunion, comme le rapporte The Verge. Et le média américain de citer le milliardaire : "Quand je parle de paiements, je veux dire toute la vie financière de quelqu'un. […] Si cela implique de l'argent, ce sera sur notre plateforme. De l'argent, des titres ou autre chose. Il ne s'agit donc pas simplement d'envoyer 20 dollars à mon ami. Je veux dire que vous n'aurez pas besoin d'un compte en banque."



Rappelant sa participation initiale au succès de PayPal ("un produit moins complet que celui que nous avions imaginé en juillet 2000"), Elon Musk a déclaré auprès de ses employés qu'il travaillait à l'obtention de licences de transmission de fonds aux Etats-Unis et que celles-ci devraient être accordées à X dans les prochains mois. Reste à voir si, au-delà des préoccupations réglementaires, ce qui était autrefois un simple réseau social avec un oiseau bleu en guise de logo séduira véritablement une base d'utilisateurs prêts à lui confier leurs ressources financières.

De prochains débats accessibles au public

En plus de s'attaquer au marché des applications financières, Elon Musk et Linda Yaccarino veulent faire de X un concurrent sérieux de la plateforme de vidéos YouTube et du réseau social professionnel LinkedIn. Ils n'ont pas donné de détails sur les innovations allant dans ce sens mais il est certain que la transformation bien entamée des algorithmes de classement des contenus fait voir aux utilisateurs du réseau social davantage de photos et de vidéos, notamment en direct, qu'avant. Et ce notamment aux dépens des articles de presse qui sont bien moins recommandés.



D'ailleurs, selon Bloomberg, a été mentionné au cours de cette réunion le projet de créer une agence de presse appelée XWire. Une fois de plus, les détails manquent à l'appel, faute de clarté des principaux protagonistes et probablement faute d'avancées concrètes à ce stade. Mais Elon Musk a promis sur sa plateforme dans une publication du 27 octobre plus de transparence pour l'avenir : "Les futurs débats d'entreprise de X seront diffusés en direct afin que le public puisse également les suivre."