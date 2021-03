Un incendie dans une usine Renesas Electronics bouscule l'industrie automobile

Un feu survenu le 19 mars 2021 a endommagé l'usine de Renesas Electronics à Hitachinaka, au Japon. L'entreprise japonaise est l'un des plus grands producteurs de semi-conducteurs pour l'industrie automobile. Cet incendie devrait donc bousculer ce secteur qui souffre déjà d'un manque d'approvisionnement en puces électroniques.



De nombreux constructeurs sont déjà contraints de ralentir leur production et arrêter certaines lignes, mais suite à l'annonce de cet incendie Toyota, Honda ou encore Nissan ont vu leurs cours de Bourse fortement chuter.



Un mois avant de relancer la production

L'incendie a détruit 11 machines, soit près de 2% des équipements de production sur le site, et la surface brûlée est d'environ 600 m². De la fumée s'est retrouvée dans la salle blanche, une pièce ou même de petites particules de poussière peuvent endommager les plaques de silicium (wafer) utilisées pour la fabrication des puces, selon Reuters. L'entreprise ajoute ne pas encore avoir évalué l'ensemble des dégâts subis par les produits qui étaient en cours de production.



Près de deux tiers des puces en gravure de 300 mm produites par cette usine sont destinée à l'industrie automobile. Des responsables de Renesas Electronics ont déclaré que les constructeurs devraient commencer à ressentir cet incendie dans un mois environ.



Renesas pourrait ne pas être capable de remplacer toutes les machines détruites en un mois, ce qui signifie que le retour à la pleine production prendrait plus longtemps encore. L'entreprise japonaise pourra peut-être compter sur d'autres usines pour remplacer environ 66% de sa production perdue, mais cela n'est pas sûr en raison du contexte actuel de pénurie dans les semi-conducteurs. L'arrêt de cette ligne de production représente un coût estimé d'environ 156 millions de dollars par mois pour Renesas.