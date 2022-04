Une plateforme numérique pour avoir les clés de la rénovation patrimoniale

Depuis 25 ans, la Fondation du patrimoine participe à la restauration, la valorisation et la transmission du patrimoine, en particulier le petit patrimoine rural qui manque de moyens, en co-finançant les projets et en conseillant les porteurs. Les 80 salariés et 800 bénévoles de la fondation accompagnent ainsi les élus dans leur projet et dans la recherche d’un financement.



aider à préserver le petit patrimoine

"Malheureusement, on ne pourra pas conseiller les 36 000 maires de France donc nous avons imaginé un outil", précise Alexandre Giuglaris, secrétaire général de la Fondation. Sur la plateforme numérique le Portail du patrimoine, les élus ou propriétaires privés trouveront des exemples de ce qui se fait, des témoignages d’élus ayant mené un projet ou encore identifier les canaux de financement. "Nous avons conçu des supports simples et accessibles avec des PDF, des vidéos ou encore des infographies."



La plateforme apporte des contenus pédagogiques pour aborder les grandes thématiques de la conduite d’un projet de restauration grâce à des guides pratiques, des données et des retours d’expériences : connaissance du patrimoine et de ses acteurs publics et privés, constitution de dossier, mobilisation autour d’une collecte de dons, communication, projet de valorisation ou encore aides et financement. A ce titre, la plateforme dresse un panorama de la réglementation et des aides existantes, des conseils pour identifier les interlocuteurs adéquats, des exemples de projets réussis ainsi qu’un accès aux ressources utiles disponibles sur Internet.

Oser la transformation

Le secrétaire général espère ainsi encourager les propriétaires de patrimoine à lancer des projets de rénovation. "Il s’agit aussi de leur montrer de nouveaux usages pour les lieux rénovés. Une commune rurale du Puy-de-Dôme a restauré un château qui avait brûlé et va regrouper les écoles des environs dans le bâtiment."



La plateforme veut ainsi que les porteurs de projet puissent se projeter et avoir des exemples concrets à reproduire ou desquels s’inspirer alors que chaque année, des milliers de projets de restauration sont conduits partout en France. "La Fondation joue un rôle de facilitateur dans l’obtention d’autres financements privés ou publics." Elle intervient en moyenne à hauteur de 15% du total du budget de rénovation mais n’applique ni minimum ni maximum dans les montants qu’elle verse.