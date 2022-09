Verily (Alphabet) lève 1 milliard de dollars pour accélérer dans la médecine de précision

Verily, la division santé d'Alphabet (la maison mère de Google), a annoncé le 9 septembre une levée de fonds d'un milliard de dollars. Le tour de table a été intégralement mené par Alphabet. Ces fonds doivent servir à financer "l'expansion des activités de Verily dans la santé de précision". Il s'agit d'une discipline utilisant des données issues de diverses sources pour prédire la probabilité de développer une maladie puis de proposer des mesures préventives ciblées, d'affiner les diagnostics et de personnaliser les traitements.



Dans les détails, la levée de fonds servira à soutenir des initiatives dans les données en vie réelle, les plateformes de données de santé, la recherche et les soins ainsi qu'à des partenariats stratégiques, au développement commercial mondial et à des acquisitions potentielles. L'ensemble poursuit un but unique : "améliorer les soins de santé".



Changements au sommet

En parallèle, la filiale a révélé des changements de postes à venir. A partir de janvier 2023, le fondateur Andy Conrad deviendra président exécutif du conseil d'administration et l'actuel président Stephen Gillett sera promu au poste de chef de la direction. Cette réorganisation est "le résultat d'une réflexion approfondie (...) et en reconnaissance des compétences et de l'expérience requises", explique l'entreprise.



L'afflux en capitaux et le remaniement des dirigeants surviennent alors que Verily se prépare à une nouvelle phase de croissance dans la santé, secteur qui attire de plus en plus les grandes entreprises technologiques. C'est ainsi qu'Amazon a racheté en août One Medical pour 3,9 milliards de dollars. Cette entreprise combine une offre de soins en présentiel avec des services de santé numérique. Apple veut également s'imposer durablement dans ce secteur à travers le wearable.

De nombreux partenariats mais peu de commercialisation

En août 2021, Verily a acheté SignalPath, un éditeur de logiciel de recherche pour étendre son système d'essais cliniques. En janvier 2022, il a signé une collaboration avec l'Oréal dans la dermatologie afin de mieux comprendre les mécanismes de vieillissement capillaire. A l'occasion de ce partenariat, Reuters rapportait que plusieurs anciens dirigeants de la division reprochaient à l'entreprise de multiplier les collaborations plutôt que de privilégier la commercialisation de son logiciel de gestion des recherches cliniques et des traitements. Une erreur engendrant des revenus irréguliers et empêchant la rentabilité.