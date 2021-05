Comment la clinique Pasteur de Toulouse mise sur l'IA pour détecter les troubles du rythme cardiaque

La clinique Pasteur de Toulouse a été séduite par la solution proposée par la start-up française Cardiologs. Grâce à un système d'apprentissage automatique, ce logiciel propose une détection des principaux troubles du rythme cardiaque et établit rapidement un pré-diagnostic.



Automatiser la lecture des ECG

La solution de cette jeune pousse prend en charge la fibrillation atriale ou auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qui accélère le coeur et le fait battre de manière irrégulière. Pour diagnostiquer cette maladie, il est nécessaire de pratiquer un Holter ECG qui consiste à enregistrer un électrocardiogramme de 24 heures jusqu'à 72 heures sans discontinuité. Cet examen permet de mesurer l'activité électrique du coeur sur une période beaucoup plus longue qu'un simple électrocardiogramme.



A l'issue de cet examen, le médecin va récupérer les données récoltées, les lire et les analyser pour poser son diagnostic. Une tâche chronophage qui prend 5 à 10 minutes en moyenne. C'est sur ce point que Cardiologs simplifie les choses. La solution SaaS est capable de lire et d'analyser l'ECG grâce à une base de données de plus de 10 millions d'enregistrements ECG et ainsi accélérer cette étape. L'objectif n'est pas de remplacer le travail du cardiologue mais de lui fournir un outil supplémentaire ainsi que de se dégager du temps pour les dossiers les plus complexes.



Augmenter le nombre de patients pris en charge

Au bout de 15 jours de test, la clinique Pasteur raconte ainsi avoir pu optimiser l'organisation de son centre dédié aux Holters cardiaques en augmentant son activité de plus de 50% tout en réduisant l'attente des patients pour l'accès à cet examen. "En quelques semaines, nous avons perçu une accélération notable dans le traitement des Holters qui s'est traduite par une réduction par deux du temps d'analyse. En parallèle, nous avons réussi à accélérer l'accès à cet examen pour atteindre un délai de moins de 3 semaines", raconte Romain Cassagneau, rythmologue à la clinique Pasteur.



La start-up Cardiologs a été lancée en 2014 par Yann Fleureau, actuel CEO, et Jia Li, actuel Chief Strategy Officer. Sa solution d'analyse a reçu le marquage CE en 2016 et a été homologuée par la Federal and Drug Administration (FDA), l'agence américaine en charge de réguler les denrées alimentaires, les médicaments et les dispositifs médicaux, en juin 2017. Le logiciel est en phase de développement commercial. Grâce à une levée de fonds de 15 millions de dollars en janvier 2020, l'entreprise souhaite accélérer son déploiement en Europe et aux Etats-Unis.