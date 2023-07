La start-up française de cybersécurité Pr0ph3cy rachetée par le fonds Carlyle

Une nouvelle page va s’ouvrir pour Pr0ch3cy. Lundi 3 juillet, le grand fonds d’investissement américain Carlyle a annoncé être entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle de cette start-up française spécialisée dans la cybersécurité.

100 millions d'euros

Le montant de l’opération n’a pas été officialisé. Interrogé par Les Echos, Charles Villet, responsable des investissements dans la tech européenne chez Carlyle, parle d’un “investissement d’un peu moins de 100 millions d’euros”. Ce chiffre comprend le rachat de la majorité du capital, mais aussi un apport en liquidités, devant permettre à Pr0ch3cy de mener des acquisitions.



Dans le cadre de cette opération, la société va être rebaptisée Neverhack. Lancée en 2021, elle se présente comme un “guichet unique” de la cybersécurité, proposant à ses clients plusieurs services répondant à leurs besoins : cyber-stratégie, gestion des risques et des identités, audit et configuration des logiciels et matériels de sécurité, services de formation…

Croissance externe

Pour continuer à se développer, Pr0ch3cy prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance externe, dite de “buy and build”. L’an passé, elle a mené deux acquisitions importantes : OpenCyber, spécialisée dans l'assistance cyber, puis Harmonie Technologie, un cabinet de conseil. Elle compte désormais 600 employés dans 4 pays.



Avec le soutien de Carlyle, Pr0ch3cy ambitionne désormais de “gagner en envergure et d'élargir son portefeuille de services et de se développer à l'international”, explique le groupe dans un communiqué. Il espère réaliser un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros cette année. Puis “devenir le leader incontesté de la cybersécurité”.