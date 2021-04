OpenClassrooms lève 80 millions de dollars pour étoffer sa gamme de formations en ligne

OpenClassrooms, pépite française de la formation en ligne, a annoncé mercredi 28 avril 2021 avoir levé 80 millions de dollars. Une levée de fonds en Série C menée par Lumos Capital Group et à laquelle ont participé GSV, la Chan Zuckerberg Initiative (l'entreprise philanthropique fondée par Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan), Salesforce Ventures ainsi que ses investisseurs historiques General Atlantic et Bpifrance.



Formation en ligne et mentorat

La start-up fondée en 2013 propose des programmes de formation et de reconversion en ligne que chacun peut suivre à son rythme et auxquels s'ajoutent des sessions en direct avec des tuteurs. Aujourd'hui ce sont 54 parcours de formation avec mentorat individuel qui sont proposés sur son site, dont des parcours dans le développement informatique et mobile, la gestion des données, l’expérience utilisateur, le marketing numérique ou encore l’ingénierie pédagogique.



Avec cette levée de fonds, la pépite veut consolider ses programmes et mettre en place de nouveaux parcours. "Ce nouveau tour de table va nous permettre d’accroître encore notre impact, en accueillant encore plus d’étudiants sur nos programmes de formation ou de reconversion professionnelle – en France, mais aussi, désormais, partout dans le monde", ajoute Pierre Dubuc, PDG et cofondateur d’OpenClassrooms, dans un communiqué. La start-up, qui a déjà ouvert des bureaux à Paris, Londres et New York, recense plus de 300 collaborateurs.



Le Covid-19, un accélérateur

La pandémie de Covid-19 a été un véritable accélérateur pour tous les outils d'éducation et de formation en ligne. OpenClassrooms ne semble pas en reste. La start-up assure que ses recettes ont progressé de 140% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020, pour un chiffre d’affaires en croissance de 250%. Mais la jeune pousse ne donne pas de chiffres exacts. Elle ajoute simplement avoir l'ambition de placer plus de 10 000 personnes dans l’emploi en 2021.



Au vue de la situation économie et sociale qui est détériorée en raison de la pandémie, l'offre d'OpenClassrooms devrait séduire un nombre croissant de personnes soucieuses de se former dans de nouveaux domaines. Des formations qui, en France, peuvent être financées par Pôle Emploi ou par le compte personnel de formation.