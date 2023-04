SiPearl, Brut, Explain… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

SiPearl a levé 90 M€

Télécommunication

Concepteur de microprocesseurs destinés aux supercalculateurs européens.

Investisseurs : EIC Fund, Banque Européenne d’Investissement, Arm, Atos, Bpifrance



Brut a levé 40 M€

Industrie du culturel, image et média

Média en ligne vidéo.

Investisseurs : Bpi France, Tikeau, Orange, business angels



Explain a levé 6 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de traitement de données facilitant la réponse aux appels d’offres des acteurs publics.

Investisseurs : Arjo, Holnest, Odyssée Ventures, business angels



École 2600 a levé 4,5 M€

RH, Education

École de formation dédiée aux métiers de la cybersécurité.

Investisseurs : Motier Ventures, business angels



Iteration X a levé 4,3 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme collaborative dédiée à l’édition de projets web.

Investisseurs : Connect Ventures, La Famiglia, Diaspora Ventures, business angels



Underdog a levé 3,8 M€

Distribution, Logistique, Retail

Réparateur et distributeur d'appareils électroménagers reconditionnés.

Investisseurs : Daphni, 50 Partners, Leia Capital, Founders Future, Tivoli, business angels



Fairjungle a levé 3,6 M€

Loisirs, Toursisme

Plateforme de réservation de voyages professionnels.

Investisseurs : Galion.exe, business angels



Gedeon a levé 2 M€

Finance, Assurance

Solution d’épargne retraite à destination des entreprises.

Investisseurs : business angels



Kryptview a levé 1,4 M€

Finance, Assurance

Plateforme d'intelligence collective qui fournit des recherches évaluées sur des actifs numériques.

Investisseurs : Founders Future, BpiFrance, business angels



Renaissance a levé 1 M€

Marketing & Communication

Agence créative web3.

Investisseurs : Founders Future, BpiFrance, business angels



Skwad a levé 350 000€

Marketing & Communication

Plateforme d’influence marketing connectant micro-influenceurs et marques.

Investisseurs : business angels



Royaltiz a levé un montant non communiqué

Marketing & Communication

Plateforme permettant d’investir sur la carrière de personnalités publiques.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.