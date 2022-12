Api.video, Sêmeia, Dogami… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Api.video a levé 11,2 M€

Applications et technologies d’entreprise

Interface de programmation destinée à l’intégration simplifiée de vidéos web.

Investisseurs : MMC Ventures, Open Ocean, Blossom Capital, Financière Saint James



Sêmeia a levé 7 M€

Beauté, Santé

Solution de télésuivi médicale.

Investisseurs : Orange Ventures, Malakoff Humanis, Banque des Territoires, business angels



Dogami a levé 7 M€

Jeux vidéo

Jeu d’élevage d’animaux de compagnie NFT.

Investisseurs : XAnge, Blockchain Founders Fund, Bpifrance, business angels



Meelo a levé 3 M€

Sécurité, Cybersécurité

Logiciel de détection des fraudes.

Investisseurs : Odyssée Venture, Bpifrance



Mozzaik365 a levé 2,9 M€

Applications et technologies d’entreprise

Extension de SharePoint Online permettant la création d’intranets collaboratifs et engageants.

Investisseurs : 4-CAD, Keyrus, business angels



Facil’iti a levé 1,5 M€

Entreprises de Services du Numérique

Solution d’accessibilité et d’affichage numérique selon les besoins des utilisateurs.

Investisseurs : Bouygues Telecom, Crédit Agricole, Malakoff Humanis, One Innovation



Giskard a levé 1,2 M€

Entreprises de Services du Numérique

Logiciel d’inspection collaborative et de tests de modèles d’IA.

Investisseurs : Elaia, Bessemer, business angels



L3V3L a levé 1,2 M€

Jeux vidéo

Boîte à outils de logiciels web3 gaming.

Investisseurs : business angels



Urban Cuisine a levé 1 M€

Aménagement d’intérieur et d’extérieur

Potager d’intérieur connecté.

Investisseurs : business angels



m-work a levé 1 M€

RH, Education

Plateforme d’organisation du travail flexible.

Investisseurs : Third Kind, SV Angel, business angels



Moneybounce a levé 1M€

Finance, Assurance

Service de mini-prêt pour les jeunes.

Investisseurs : business angels



Cantoo a levé 1M€

RH, Education

Solutions numériques pour l’Éducation et les troubles DYS.

Investisseurs : Investir&+, Made For All, Nord Actif, Bpifrance



Obsam a levé 750 000 €

Entreprises de Services du Numérique

Solution de veille et de gestion d’obsolescence des systèmes et équipements complexes.

Investisseurs : Bpifrance, Sodero Gestion



Elqano a levé 550 000€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de partage d’informations en entreprise.

Investisseur : Side Capital



Diversified a levé 500 000€

Mode, Luxe

Plateforme d’investissement dans des produits de luxe (montres, vins…).

Investisseurs : 50 Partners, business angels