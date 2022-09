Apricity, Allisone, Waysia… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Apricity a levé 17 M€

Clinique virtuelle de fertilité.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : Kamet Ventures



Allisone a levé 10 M€

Outil d’intelligence artificielle destiné aux dentistes.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : C4 Ventures, Samaipata, Kima Ventures, business angels



Waysia a levé 10 M€

Plateforme de livraison de courses et de repas asiatiques.

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Investisseurs : Carrefour, Goodwater Capital, Cathay Innovation, IFly.vc, Convivialité Ventures, Banyan Pacific Capital, Dastore



Figures a levé 6,8 M€

Application d’évaluation des salaires.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Point Nine



Edda a levé 5,7 M€

Plateforme cloud de gestion d’investissement et de suivi des flux de transaction.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Fj Labs, Future Shape



Pythéas Capital Advisors a levé 5 M€

Fintech dédiée aux solutions de paiement et de financement des entreprises.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Bpifrance, Crédit Mutuel Arkéa



Atekka a levé 4,9 M€

Néo-assurance destinée aux filières agricoles.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Agro Invest, Bioline by InVivo



Hoopiz a levé 1,3 M€

Logiciel SaaS pour les PME B2B.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Angels’ Bay Invest, Creazur, Region Sud Investissement, Bpifrance



Hestia a levé 1 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Leasing immobilier.

Investisseurs : business angels



Ozers Nutrition a levé 850,000 €

Secteur : Sport

Nutrition sportive.

Investisseurs : La French Tech, Bpifrance, ProVeg International, Animoca Brands, business angels



MyFormality a levé 600,000 €

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de services juridiques et financiers.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.