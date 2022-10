BNP Paribas s'offre Kantox, fintech spécialisée dans la gestion du risque de change

Alors que les annonces des banques en matière de fintech sont relativement nombreuses ces derniers temps, BNP Paribas restait discret, comparé à ses concurrents BPCE, Crédit Mutuel Arkea, Crédit Agricole et Société Générale. Le groupe revient dans l'actualité en annonçant le rachat d'une fintech britannique spécialisée dans la gestion automatisée du risque de change. BNP Paribas a dévoilé le 11 octobre avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Kantox,



Selon Tech.eu, le deal s'élève à 120 millions d'euros. Les deux entreprises étaient déjà partenaires depuis 2019, et BNP Paribas était déjà actionnaire. Fondée en 2011, Kantox emploie120 salariés à Barcelone et Londres.



centraliser l'ensemble des opérations

Le communiqué de BNP Paribas explique que "la technologie de Kantox permet de centraliser la gestion de l’ensemble des opérations de change des entreprises avec une solution simple et fondée sur les API qui s’est révélée être une solution unique dans les paiements B2B internationaux".



En fonction de l'exposition au risque de change, qui apparaît par exemple lorsqu'une entreprise est payée en euros mais doit acheter en devises étrangères, la solution de Kantox analyse ce risque, réalise automatiquement les opérations de couverture, et mesure la performance de ces opérations post-transaction. Elle permet également de mettre à jour automatiquement les prix en fonction des taux de change, et de centraliser les flux de trésorerie en devises.

tensions sur le marché des changes

Les fortes variations des taux de change ces derniers temps ont accru le risque pour les entreprises concernées. "Les trésoriers d'entreprise opèrent aujourd’hui dans un environnement de marché mouvementé et les technologies de pointe peuvent les aider à atténuer certains des défis auxquels ils font face, notamment en automatisant des tâches manuelles leur permettant ainsi de rester concentrés sur leur cœur de métier", commente Olivier Osty, Responsable de BNP Paribas CIB Global Markets.



BNP Paribas indique que son pôle CIB (banque d'investissement) et son réseau de banques commerciales déploieront la solution de Kantox auprès de leurs clients grandes entreprises, PME et ETI.