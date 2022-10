Crédit Agricole muscle son offre face aux fintechs du paiement

Les banques françaises se lancent dans les grandes manœuvres pour ne pas laisser le champ libre aux fintechs sur le marché des paiements. Tandis que Société Générale a annoncé la semaine dernière le rachat de PayXpert, et BPCE le rapprochement de Payplug et Dalenys, Crédit Agricole monte en puissance avec la SFPMEI, qu'il renomme Okali "pour mieux exprimer ses ambitions fortes et internationales", dixit son site internet. Dans Les Echos, le groupe explique vouloir se renforcer dans les services de paiement auprès des PME, en lançant une nouvelle offre de compte pro dans ses réseaux Crédit Agricole et LCL, qui sera opérée par Okali.



le banking as a service, moteur des fintechs

Crédit Agricole a racheté début 2022 la SFPMEI (Société Financière du Porte-Monnaie Électronique Interbancaire), fondée en 1999 à l'origine pour proposer l'offre de porte-monnaie électronique Moneo, au fonds d'investissement BlackFin, qui l'avait acquise auprès d'un groupement d'intérêt économique dont faisait d'ailleurs partie Crédit Agricole. Okali a été intégrée au start-up studio du groupe Crédit Agricole, La Fabrique by CA.



Cette société fait aujourd'hui partie des spécialistes français du "banking as a service", des solutions qui permettent à n'importe quels acteurs, généralement des fintechs, de lancer des briques de services financiers clés en main sans détenir les agréments des banques (comptes, cartes de paiement, KYC, etc.). Okali est notamment partenaire de Lydia, Spendesk, Blank (compte pro pour indépendants lancé par Crédit Agricole) et Limonetik. Mais le banking as a service est également utile aux banques elles-mêmes pour pouvoir lancer rapidement de nouvelles offres.

la bataille des comptes pro

Sur le marché du banking as a service, Okali est en concurrence avec Treezor, qui appartient depuis 2019 au groupe Société Générale. Le marché est également convoité par l'allemand Solaris Bank, qui a ouvert une filiale en France en 2021 et levé 190 millions d'euros la même année. Cette technologie est un moyen pour les banques de reprendre le contrôle d'une partie de la chaîne de valeur qui s'est échappée vers les fintechs, en devenant leur fournisseur.



Le groupe Crédit Agricole est également capable d'offrir d'autres services aux fintechs en lien avec les paiements, via sa filiale Linxo, spécialisée dans l'open banking, contrôlée par Crédit Agricole Payment Services depuis 2020.



Le marché des comptes pro a été largement préempté par les fintechs, comme Qonto qui est pour l'instant restée indépendante, alors que Shine a été rachetée par Société Générale, encore lui. Les grandes banques s'intéressent également à d'autres acteurs, positionnés sur des verticales de services financiers pour les professionnels, tels que Swile (avantages salariaux) dont BPCE est entré au capital. Et actuellement, ce sont tous les services tournant autour de la facturation et des délais de paiement qui ont le vent en poupe.