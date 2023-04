Denv-R prépare l’installation de son premier datacenter flottant à Nantes

C’est sur la Loire à Nantes, quai Wilson, que Denv-R installera d’ici la rentrée 2023 son premier démonstrateur. La société de Guérande a développé un datacenter flottant à haute efficacité énergétique.



"Sur notre datacenter, c’est le froid naturel de l’eau, apporté par le mouvement du fleuve, qui sert à refroidir les serveurs. Il n’y a donc pas de système de climatisation, avec les consommations en ressources, tant en eau et en énergie, qu’un système de ce type induit", résume Vincent Le Breton. Ingénieur, il travaille sur ce projet depuis près de six ans, et a été rejoint en Maxime Rozier à l’été 2021 pour créer Denv-R. Avec son système modulable et déplaçable, Denv-R entend répondre à plusieurs enjeux énergétiques et écologiques.



"On n'a aucun impact sur le foncier. Notre datacenter est intégré dans un conteneur, avec une surface maximale de 100 m2. Il est installé sur un flotteur qu’a développé Geps Techno." Cette société de Guérande développe des solutions innovantes pour la récupération d’énergies marines, l’autonomie énergétique offshore et la stabilisation de structures flottantes.

Démontrer la viabilité du système

Alimenté en partie par des énergies renouvelables, le démonstrateur de DenV-R embarquera 4 baies informatiques avec une puissance évolutive qui pourra aller jusqu’à 200 kilowatts. "Cette première unité dois nous permettre de démontrer la viabilité de notre solution, que ce soit en termes de sécurité, de fiabilité et de disponibilité", détaille Vincent Le Breton, qui évoque un budget de 900 000 euros pour cette phase de démonstration en eaux intérieures.



Car si ce modèle a vocation à être installé dans un environnement fluvial ou portuaire, Denv-R a lancé le développement d’une version off-shore, qui s’appuiera sur la puissance de la houle pour produire de l’énergie. Microsoft Research avait déjà testé il y a quelques années un datacenter sous-marin.

Une facilité d’industrialisation et de déploiement

Denv-R vient de lancer une offre de cloud visant les entreprises et collectivités. "Mais, à terme, l’objectif n’est pas de se positionner comme hébergeur. On veut adresser le marché du cloud, en opérant et exploitant, un réseau de datacenters pour des tiers", explicite Vincent Le Breton, restant attentif à la réaction du marché suite à cette 1ère démonstration. La société de Guérande mise sur un système facilement industrialisable sur un chantier naval, déployable rapidement.



"On réduit, de fait, les coûts d’acquisition et de déploiement", avance Vincent Le Breton. De par sa conception faisant déjà l’objet d’un brevet, ce type de datacenter peut être implanté dans des pays touchés par des problématiques géologiques, climatiques et énergétiques. Le datacenter de Denv-R est l’une des 100 solutions européennes retenues par le collectif The Arch, évènement embarqué pour accélérer la transition écologique qui a vocation à mettre en lumière des solutions concrètes contribuant à la bascule écologique du tissu économique.