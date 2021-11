DSTI : une formation complète pour devenir expert en Data

Pour relever les nombreux défis du Big Data et de la Data Science, les formations Data ScienceTech Institute (DSTI) vous accompagnent. Faites progresser votre carrière en développant des compétences et devenez Data Analyst, Data Engineer ou Data Scientist. Alors, quels sont les points forts des formations proposées par DSTI ? Vers quels débouchés conduisent-elles ? Quel est le contenu de ces formations complètes ? Zoom sur cette école qui vous aide à décrocher votre job de rêve !

L’école Data ScienceTech Institute

Les entreprises, en digitalisant leurs stratégies, collectent des milliers de données chaque jour : images, vidéos, site Internet, réseaux sociaux, e-mail… Pour exploiter au mieux ces données et les faire parler afin de prendre de meilleures décisions commerciales et marketing, et ainsi s’adresser avec plus de justesse aux clients, les entreprises l’ont bien compris : il est essentiel de pouvoir se reposer sur des compétences solides en Big Data.

L’école Data ScienceTech Institute propose les formations les plus intensives du marché dans ce domaine. L’objectif ? Regrouper dans des formations l’intensité de l’enseignement supérieur des sciences et de l’ingénierie mais également le sens des affaires, pour aider les étudiants à trouver l’emploi qui leur correspond.

Des formations variées pour offrir une multitude d’opportunités d’emploi

Data Analytics

Grâce à la formation Data Analytics, vous apprenez à maîtriser les techniques et les outils nécessaires afin de mener vos analyses en réalisant des rapports pertinents et structurés. Cette formation vous aide ainsi à booster le retour sur investissement des projets de votre entreprise.

Data Engineer

La formation Data Engineer vous permet d’apprendre à construire d'énormes réservoirs de données pour les stocker et les tester. Afin d’acquérir toutes les ressources qui vous permettent d’explorer l’univers du Big Data, cette formation est idéale.

Data Science et intelligence artificielle

La formation Data Science est fondée sur trois grands domaines : l’expertise mathématique, la technologie et le business. Cette formation à Data ScienceTech Institute vous permet d’acquérir une compréhension approfondie des fondements scientifiques de l’intelligence artificielle, centrée sur la mise en œuvre et la modélisation.

Des modes de formation qui s’adaptent à vos besoins

L’alternance à Data ScienceTech Institute

Pour faire progresser votre carrière, tout en acquérant une expérience pratique solide, l’alternance représente une alliée de taille. Grâce à un rythme adapté au marché du travail, vous pourrez développer vos compétences théoriques, et les mettre en pratique au sein des entreprises pour lesquelles vous travaillez.

La formation Data ScienceTech Institute en alternance vous aide à vous former plus rapidement et plus efficacement grâce à une immersion dans le monde professionnel. Cette approche pratique vous permet de mieux intégrer les nombreux cours qui seront abordés pendant votre formation. 90 % des étudiants sont embauchés par l’entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur alternance : afin de faciliter votre insertion dans le monde du travail, l’alternance répond présente !

Deux options s’offrent à vous : le rythme synchrone, qui vous permet de suivre la formation en présentiel, sur les deux campus, ou à distance, selon un calendrier défini en amont.

Le rythme asynchrone, qui est personnalisable. Vous pouvez alors suivre la formation à distance selon un planning convenu avec l’entreprise. Ce rythme est entièrement modulable et s’adapte parfaitement aux besoins des entreprises.

La formation à temps plein

Vous pouvez suivre les formations Data ScienceTech Institute à temps plein, en présentiel ou en ligne. Dans les deux modes, les cours sont identiques. Si vous souhaitez suivre la formation en présentiel, vous pourrez assister aux cours sur les campus de Nice-Sophia-Antipolis ou Paris.

Les cours en ligne sont, quant à eux, dispensés grâce à un système de téléprésence et des logiciels avancés. Vous pourrez alors suivre le cours en direct sur le web, et échanger avec les étudiants et les professeurs présents sur le campus.

Pour mettre en application vos compétences théoriques acquises durant la formation, un stage de 5 à 6 mois devra être réalisé. Il vous permettra de découvrir de façon concrète comment la collecte, le stockage, l’analyse et la structure des données impacte la performance d’une entreprise au quotidien.

La formation SPOC

Grâce à Data ScienceTech Institute, vous pouvez également suivre les formations en Data Science, Data Engineering et Data Analytics en asynchrone. Le Self Paced Online Course vous permet d’étudier à votre propre rythme, selon vos disponibilités et votre emploi du temps professionnel. Les sessions mensuelles vous permettent de décider quand vous souhaitez commencer le programme, selon un calendrier qui vous convient.

Avec la formation SPOC, vous profitez d’une expérience d’apprentissage personnalisée, et atteignez vos propres objectifs. Le cours suivant est débloqué par la soumission de l’évaluation du cours précédent. La flexibilité de ce mode d’enseignement vous permet de suivre les cours quand vous le souhaitez, depuis n’importe où, tout en conservant votre emploi. De quoi atteindre facilement de nouvelles compétences et booster votre carrière dans le domaine des Big Data, sans bouleverser votre quotidien.

La formation continue

Les formations proposées par DSTI s’adressent également aux cadres et salariés désireux de maîtriser les compétences et les outils nécessaires au développement de leur carrière. Ils pourront ainsi profiter des nombreuses opportunités offertes par les domaines de la science des données et du Big Data. Les modules de formation leur permettront de commencer à tout moment et d’acquérir immédiatement de nouvelles compétences. Comme le mode asynchrone (SPOC), ce parcours d’études est destiné aux professionnels qui souhaitent travailler et étudier en même temps.

Pour mener à bien ces parcours d’apprentissage personnalisés, un suivi tout au long de la formation à DSTI est proposé : il est important que le cursus soit réellement en adéquation avec les besoins et les projets professionnels.

Quel que soit votre projet professionnel, les formations Data ScienceTech Institute vous permettront d’atteindre de solides compétences, et d’intégrer sereinement le monde du travail dans le domaine qui vous passionne.

