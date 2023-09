Job dating groupe RATP : une centaine de postes IT à pourvoir !

Le saviez-vous ? Le groupe RATP est le 3ème opérateur de transport public mondial ! Implanté dans 15 pays, il emploie plus de 70 000 collaborateurs sur cinq continents.

Intégrer la RATP c’est rejoindre un groupe en pleine transformation, au sein duquel le digital et l’innovation sont reconnus comme des leviers essentiels de performance et de croissance.

Plus de 100 postes sont à pourvoir ces prochains mois au sein de la direction Digital & Innovation (D&I) dont l’ambition est de soutenir le développement du Groupe et de l’accompagner face à des défis majeurs : ouverture à la concurrence, sobriété énergétique, préparation des JO 2024 ou encore le Grand Paris Express.

Parmi les leaders mondiaux de la mobilité urbaine, durable et connectée, le groupe RATP vous offre plus qu’un métier, l’opportunité de construire un parcours professionnel riche et diversifié.

Alors, si vous aimez les défis techniques, si vous souhaitez participer au développement de solutions pour les voyageurs et les collaborateurs, travailler sur des projets ambitieux et servir l’intérêt général, rejoignez-nous !



Le 10 octobre prochain, connectez-vous au webinaire pour échanger avec les équipes digitales sur leurs missions, les projets, la culture d'entreprise… et posez-leur toutes vos questions !