Le Wagon se renforce dans la formation en ligne sur la data avec l'acquisition d'Emil

Le Wagon, start-up française spécialisée dans la formation au développement, s'empare d'Emil et de son offre de formations en data. Cette acquisition, dont les détails financiers ne sont pas partagés, a été annoncée le 29 juin 2022. La Wagon réalise ainsi sa première opération de croissance externe.



"Les besoins en compétences data sont exponentiels, et l’acquisition d’Emil nous permet de renforcer notre expertise pédagogique et nos offres en la matière", explique Romain Paillard, co-fondateur du Wagon. Si ce sujet devient important pour de nombreuses entreprises, il manquait 250000 data scientistes dans le monde pour répondre à leurs besoins en 2020, selon Le Wagon.



Reconversion et montée en compétence

Le Wagon a été fondé en 2013 par Boris et Romain Paillard afin d'aider les personnes voulant se reconvertir. Elle organise des bootcamps destinés à former de manière intensive et accélérée les personnes qui le souhaitent aux rouages du développement informatique. Aujourd'hui elle forme plus de 15000 élèves dans 45 campus répartis sur tous les continents.



Avec cette acquisition, Le Wagon veut renforcer son offre et être en capacité d'accompagner tous les professionnels, tout au long de leur carrière, en leur proposant des formations Tech adaptées à leurs besoins. Emil est une start-up fondée en 2020 afin de proposer une école en ligne de formation aux compétences data : l'ensemble des cours proposés sont co-construits et assurés en ligne par des salariés issues de start-up françaises comme Doctolib, Payfit ou Aircall). L'objectif derrière est donc de former des professionnels en poste mais qui souhaite renforcer leurs compétences.



"Aujourd’hui, Le Wagon est un leader mondial des formations intensives au WebDev et Data, assure Boris Paillard. Demain, nous serons incontournables pour tous ceux qui veulent démarrer une carrière dans la Tech ou qui souhaitent monter en compétences sur ces sujets." Le Wagon entend s'appuyer sur l'expertise d'Emil pour lancer dès cet été un bootcamp Data Analyst. Puis, en 2023 un bootcamp pour former aux métiers de développeur d'application No Code sera lancé.