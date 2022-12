Meelo lève 3 millions d'euros pour lutter contre la fraude en ligne

Meelo, une start-up née en 2020 dans le Nord de la France, annonce une levée de fonds de 3 millions pour sa solution SaaS de détection de la fraude en ligne. Ce tour de table a été réalisé auprès d'Odyssée Venture et de Bpifrance. Ses logiciels sont destinés à être utilisés dans les secteurs de l'e- commerce, de l'assurance et de la banque.



La start-up basée à Marcq-en-Baroeul, près de Lille, affirme être déjà à l'équilibre grâce à sa dizaine de contrats avec des clients tels que Boulanger, Sofinco, Décathlon, Leroy Merlin et Apple. Ils utilisent sa solution pour analyser le risque de fraude et d'impayés liés à leurs clients (faux profil, solvabilité).

Analyse des données internes et externes

La solution se base sur l'analyse en temps réel des données du client (panier, comportement de navigation, moyen de paiement, historique…), combinant intelligence artificielle et open data (web scraping, open banking...), dans le but de vérifier leur cohérence avec son identité (adresse, email, téléphone, date de naissance…) et les documents qu'il a fournis (bulletins de salaires, papiers d'identité, relevés bancaires…). Un score de fiabilité est ainsi attribué. En cas de doute, le logiciel peut suggérer une vérification manuelle, par téléphone par exemple.



Meelo compte utiliser sa levée de fonds pour recruter une dizaine de salariés en 2023, et poursuivre ses investissements en R&D qui s'élèvent déjà à plus d'1,5 million d'euros. La société fondée par des anciens du crédit à la consommation (Sofinco, Cofidis, Cetelem) entend également se lancer dès l'année prochaine au Bénélux, en Espagne, au Portugal et en Asie. La start-up emploie actuellement une vingtaine de collaborateurs.