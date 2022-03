Pasqal, QuantAlps, CEA et C12… L'actu du quantique en France cette semaine

Annonce du CEA et de C12 autour des qubits de spin

Le CEA et la start-up C12 collaborent dans les qubits de spin dans des nanotubes de carbone. Il s'agit d'un projet visant à industrialer la technologie. C'est un développement majeur, car en microélectronique ce n’est pas parce qu’on a un POC en laboratoire qu’on peut passer à l’échelle. Donc ce contrat de collaboration (qui n'est pas encore subventionné par le plan quantique) est très encourageant pour C12.



Inauguration de la fédération QuantAlps à Grenoble

Inauguration le 25 mars de la Fédération des écosystèmes de Grenoble pour gagner en taille, rayonner à l’international, et travailler de façon complémentaire. Elle fédère plus de 200 scientifiques au sein de 18 laboratoires et est portée par le CNRS, le CEA, Inria et l’UGA.



Pasqal sera désormais disponible sur Microsoft Azure

Le processeur quantique de Pasqal sera bientôt accessible dans le cloud, via Microsoft Azure. Faut-il s’en réjouir ? Oui, d'après Neil Abroug, car cela crée un accès au marché à un acteur français, qui est par ailleurs le premier français sur Azure. On espére que d'autres services suivront (dont des Français comme OVH ou autres).



EuroHPC Week

La France a hébergé l'évènement du 22 au 24 mars, et il a été question de quantique dans le cadre de calcul hybride.



Pasqal toujours en vogue chez Nvidia

Nvidia a partagé sa feuille de route sur le calcul haute performance hybride à l'occasion de sa conférence GTC 2022. La start-up française Pasqal est très visible au sein de cet écosystème et devrait en profiter.