SoftBank acquiert 40% du Norvégien AutoStore pour 2,8 milliards de dollars

L'opérateur télécoms japonais SoftBank a conclu un accord de 2,8 milliards de dollars lui conférant 40% des parts de l’entreprise norvégienne Autostore. Il les rachète au groupe capital-investment américain Thomas H Lee Partners et à la société suédoise EQT. À l’occasion de cette prise de participation, la valeur d’AutoStore a été réévaluée à 7,7 milliards de dollars.



Ce rachat fait suite une série de d’investissements dans le commerce électronique et la robotique du groupe japonais, qui est à l’origine du Vision Fund, le plus grand fonds d'investissement technologique du monde. SoftBank avait notamment participé à un tour de table de 263 millions de dollars dans l’entreprise Berkshire Grey en janvier 2020.



Des solutions robotiques en entrepôts

SoftBank a été convaincu par la technologie d'automatisation des grands centres logistiques mise au point par AutoStore. Une robotisation des entrepôts qui apparaît de plus en plus nécessaire suite à l’augmentation des commandes en ligne durant la pleine crise sanitaire.



Fondée en 1996, l’entreprise norvégienne Autostore a aujourd’hui déployé 20 000 de ses robots cubiques dans 35 pays. Elle compte parmi ses clients des entreprises comme Puma, Best Buy ou encore Siemens. Ses robots sont capables de se déplacer seuls sur des rails le long des rayons afin de récupérer les marchandises stockées. En plus de ses robots, l’entreprise vend également une méthode de stockage permettant de "de stocker quatre fois plus de marchandises dans le même espace, ou tous leurs stocks existants dans 25 % de l'espace", explique le fonds japonais.



"Nous estimons qu'AutoStore détient une technologie fondamentale qui va offrir une logistique rapide et rentable aux entreprises du monde entier", a déclaré Masayoshi Son, le PDG de la firme japonaise.