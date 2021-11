Supernova, OVHcloud, Futurapolis… L'actu du quantique en France cette semaine

financements

Supernova se positionne sur la deeptech hardware avec "Ambition Industrie", un nouveau fonds dédié aux start-up européennes rentrant en phase industrielle. Doté d'une enveloppe de 145 millions d'euros, il prévoit de prendre des tickets de 8 à 30 millions à l'occasion de levées de fonds allant de 20 à 200 millions d'euros.



Actu Industrie / Business

Atos et OVHcloud annoncent un partenariat sur une variété de sujets, dont la technologie de simulation quantique d'Atos qui sera proposée à des chercheurs sous forme SaaS par le biais d'un datacenter OVHcloud.



Événements

La conférence Futurapolis Planète, organisée par Le Point, a eu lieu à Toulouse du 25 au 27 novembre et proposait un panel quantique auquel ont participé Alexia Auffèves, Eleni Diamanti et Olivier Ezratty. Il y était question du coût énergétique du calcul et des télécommunications quantiques.