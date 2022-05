Une physicienne quantique au gouvernement, Solvay 2022, CentraleSupelec et Pasqal… L'actu du quantique en France cette semaine

Nomination de Sylvie Retailleau comme Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. C’est la première physicienne quantique qui arrive au gouvernement. Elle est à l’origine spécialisée dans les semiconducteurs et la physique quantique. C’est l’ancienne présidente de l’Université Paris Saclay.



Annonce d’un partenariat entre CentraleSupelec et Pasqal, dans l’option Quantum Engineering pilotée par Thomas Antoni.



Conférence Solvay 2022 avec trois français parmi les prestigieux participants: Serge Haroche (prix Nobel 2012), Thomas Vidick (basé en Israël) et Antoine Browayes (IOGS et Pasqal).







Le plateau de Saclay a hébergé le 16 mai le "Trade and Technology Council", réunissant la Commission Européenne et l'administration Américaine et visant à aborder les sujets de coopération entre les Etats-Unis et l'Union Européenne en matière technologique et commerciale. Les technologies quantiques étaient au menu.







Vendredi 13 mai a eu lieu à Paris la revue du Flagship Européen. Cela donnait lieu à une présentation de chacun des projets lancés lors de la première vague en 2018 par leurs leaders. Il y avait notamment Thierry Debuisschert de Thales qui pilote le projet ASTERISQ sur les capteurs quantiques. Dans un panel intervenait également Laure Le Bars qui représentait le consortium des industriels européens du quantique QuiC dont elle est présidente.