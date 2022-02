Citrix, spécialiste du travail collaboratif, racheté par deux fonds pour 16,5 milliards de dollars

Le spécialiste des espaces numériques de travail Citrix a annoncé le 31 janvier son rachat par le fonds Elliott Management et la société d'investissement Vista Equity Partners, pour 16,5 milliards de dollars (environ 14,7 milliards d'euros), dette comprise. Les actionnaires de l'entreprise recevront 104 dollars par action, ce qui la valorise à près de 13 milliards de dollars. Citrix doit conserver son nom et son siège social à Fort Lauderdale en Floride.



Associer Citrix et Tibco

Une fois l'opération finalisée d'ici le milieu de l'année, les repreneurs prévoient de retirer Citrix de la Bourse de New York et de l'associer à Tibco Software, une entreprise spécialisée dans la gestion de données, propriété de Vista. La nouvelle entité servira 400 000 clients. "Avec Tibco, nous pourrons opérer à plus grande échelle et fournir à une clientèle une gamme plus vaste de solutions pour accélérer leur transformation numérique et pour permettre de mettre en place le travail hybride du futur", a déclaré Bob Calderoni, le président du conseil d'administration de Citrix et directeur général par intérim, dans un communiqué.



Cette opération répond également à une nécessité de "flexibilité financière et stratégique" pour Citrix afin d'investir "dans des opportunités à forte croissance (...) ou accélérer sa transition vers le cloud", a ajouté Bob Calderoni, qui a remplacé David Henshall, l'ancien PDG de Citrix, à la suite de sa démission en octobre dernier.



Le tournant du télétravail

Citrix propose des outils dédiés au travail collaboratif dans le cloud. Le groupe était en difficulté, n'ayant pas réussi à capitaliser sur l'essor du télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19. En novembre dernier, le conseil d'administration avait approuvé un plan de restructuration dont la mise en oeuvre était fixée dans les 18 prochains mois.