A l'ère du télétravail, Microsoft étoffe ses outils pour mesurer la productivité

Microsoft s'est emparé de la start-up Ally.io qui propose un logiciel permettant de mesurer les performances des employés aux regards des objectifs de leur équipe et de l'entreprise. Les détails financiers concernant cette acquisition, annoncée le 7 octobre 2021, n'ont pas été précisés par les intéressés. Depuis son lancement en 2018, Ally.io revendique 1000 clients à travers 80 pays qui pourront, pour l'instant, continuer à utiliser ses outils normalement.



Ally.io va intégrer Microsoft Viva

Ally.io propose un logiciel qui aide les entreprises à mesurer leurs progrès et ceux des salariés par rapport aux objectifs et résultats clés ou "OKR" pour "objectives and key results". Ally.io vise à rendre transparent les objectifs stratégiques de l'entreprise afin de les décliner aux différents échelons. Cela permet à chacun de mesurer son impact sur les objectifs globaux. Ally.io est aussi utile dans le cadre de la mise en place du télétravail, explique Microsoft, puisque le logiciel permet à chacun d'avoir de la visibilité sur les processus de travail et de faire le lien entre les tâches accomplies et les objectifs stratégiques de l'entreprise.



Ce logiciel va rejoindre Microsoft Viva pour enrichir la plateforme expérience employés (EXP), conçue pour aider les entreprises à s'adapter à la généralisation du télétravail. Microsoft a lancé sa nouvelle solution Viva, destinée à favoriser la collaboration à distance, en février dernier. L'entreprise assure vouloir travailler à intégrer Ally.io dans son cloud, et à améliorer les intégrations avec Teams, Viva, Office, Power BI et la suite d'outils Microsoft 365 au cours de l'année à venir.